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Счет в ценных бумагах в банке
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:24
Открываю счет в ценных бумагах в банке.
Подскажите что будет с моими ценными бумагами если в банк введут временную администрацию ?
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J
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