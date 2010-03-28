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Счет в ценных бумагах в банке

Счет в ценных бумагах в банке
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:24

Счет в ценных бумагах в банке

Открываю счет в ценных бумагах в банке.
Подскажите что будет с моими ценными бумагами если в банк введут временную администрацию ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:25

J
комиссия заберёт у банка лицензию деп.учреждения, но банк даст вам возможность перевести бумаги на другого хранителя (2 мес., кажется).
если не заберёте, то бумаги переведут в НДУ и они там будут лежать в режиме "до востребования"
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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