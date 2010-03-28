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Счет в ценных бумагах в банке

Счет в ценных бумагах в банке
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:24

Счет в ценных бумагах в банке

Открываю счет в ценных бумагах в банке.
Подскажите что будет с моими ценными бумагами если в банк введут временную администрацию ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:25

J
комиссия заберёт у банка лицензию деп.учреждения, но банк даст вам возможность перевести бумаги на другого хранителя (2 мес., кажется).
если не заберёте, то бумаги переведут в НДУ и они там будут лежать в режиме "до востребования"
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:57

а если за день до ввода ВА в банк, когда банк уже не проводит платежи, должно произойти погашение ценных бумаг эмитентом и банк-хранитель моих цб должен эти деньги перевести мне в другой банк? мои деньги пропадут?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:22

J
Феерический пример.
Вы эту ситуацию рассматриваете ради любопытства? Тогда общий совет - держитесь по дальше от банков. Среди брокерских компаний % банкротств куда ниже чем у банков.
Если ситуация уже имеет место, то ответ на свой вопрос Вы уже знаете.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:27

Я просто хочу узнать, если я куплю ЦБ через банковского брокера и буду их хранить в банке с украинским капиталом из 3-й десятки банков дожидаясь погашения ценных бумаг эмитентом то есть ли риск потери капитала если ВА будет введена в банк во время погашения ценных бумаг эмитентом?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:42

J
У Украины кредитный рейтинг на уровне "Очень высокий кредитный риск". У банка из третьего десятка риск еще выше.

Если уж хочется поиграть с ОВГЗ в долгую и обязательно через банк, то лучше взять гос банк, или с долей ЕБРР в акционерах.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:09

  J написав:Я просто хочу узнать, если я куплю ЦБ через банковского брокера и буду их хранить в банке с украинским капиталом из 3-й десятки банков дожидаясь погашения ценных бумаг эмитентом то есть ли риск потери капитала если ВА будет введена в банк во время погашения ценных бумаг эмитентом?

риск есть всегда, равно как и всегда есть возможность выбора деп.учреждения.
если же причина хранения бумаг в банке 3-го десятка какая-то специфическая (договоренности, личные отношения, подписанные понятийки и меморандумы, не желание обижать переводом другому хранителю и т.п.), то рисков становится больше.
конечно, в приведённом вами примере риски потери капитала большие.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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