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Рада прийняла законопроект про
банкрутство в першому читанні

Рада прийняла законопроект про банкрутство в першому читанні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:39

Рада прийняла законопроект про банкрутство в першому читанні

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект передбачає судову і досудову процедуру банкрутства фізособи.

Дивися повний текст Рада прийняла законопроект про банкрутство в першому читанні.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:39

Ещё один сюрприз для алиментщиков. Теперь долги не только нарисуют и вычтут из дохода, но и обдерут до трусов в случае отсутствия доходов.
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