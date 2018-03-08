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Названо область з найдорожчими продуктами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:19
Пропонуємо до обговорення:
На кінець лютого 2018 року високі ціни на продукти були зафіксовані в Києві та на Закарпатті. Далі йдуть Луганська, Одеська, Київська та Чернігівська обл.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:19
Где бы мне по 39,3 грн за килограмм маселка прикупить?
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