Українські та польські фахівці досліджують мобільну установку для отримання питної води в умовах радіоактивного забруднення.
Дивися повний текст У зоні ЧАЕС тестують установку для очищення води від радіації.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 10:55
У зоні ЧАЕС тестують установку для очищення води від...
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Дивися повний текст У зоні ЧАЕС тестують установку для очищення води від радіації.
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