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У зоні ЧАЕС тестують установку
для очищення води від...

У зоні ЧАЕС тестують установку для очищення води від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:55

У зоні ЧАЕС тестують установку для очищення води від...

Пропонуємо до обговорення:
Українські та польські фахівці досліджують мобільну установку для отримання питної води в умовах радіоактивного забруднення.

Дивися повний текст У зоні ЧАЕС тестують установку для очищення води від радіації.
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