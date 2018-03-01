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Чиновник назвала єдиний спосіб
капітально полагодити...

Чиновник назвала єдиний спосіб капітально полагодити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 06:03

Чиновник назвала єдиний спосіб капітально полагодити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла директор ДП "Укрдорінвест" Олена Криворучко.

Дивися повний текст Чиновник назвала єдиний спосіб капітально полагодити дороги в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 06:03

"Именно то внимание, которое было привлечено к этой трассе в течение 2014-2015 годов, позволило обеспечить финансирование капитального ремонта некоторых участков дороги."
Мишу выгнали, а наследие то живет.
nitra
 
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