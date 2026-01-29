fler написав: ЛАД написав: "В начале апреля количество отгрузок из Усть-Луги упало с 16-17 до 2-6 танкеров в неделю, но к 8 апреля вернулось к нормальной работе. .....

- це гоп, чи гойда? "В начале апреля количество отгрузок из Усть-Луги упало с 16-17 до 2-6 танкеров в неделю, но к 8 апреля вернулось к нормальной работе. .....Несмотря на атаки, России удалось к концу апреля стабилизировать морской экспорт нефти с Балтики на уровне марта, компенсировав временные сбои" - це гоп, чи гойда?

З початку квітня Україна завдала щонайменше дев’ять ударів по об’єктах нафтопереробної промисловості. Наслідки цих атак призвели до скорочення середнього обсягу нафтопереробки до рівня 2009 року. Повідомило Bloomberg 30 квітня.

Ітог: У Росії протягом квітня: 30 квітня зупинився п'ятий нафтопереробний завод після атаки українських безпілотних літальних апаратів - НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

22 квітня зупинився Сизранський НПЗ, 18 квітня зупинився Новокуйбишевський НПЗ, 16 квітня перестав працювати Туапсинський НПЗ, а 5 квітня зупинився "Нижегороднафтооргсинтез" (НОРСІ) "Лукойлу".

- Число атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, в результате чего объемы переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах упали до многолетнего минимума.

- Согласно данным, собранным Bloomberg, в апреле Украина нанесла как минимум 21 удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским судам и нефтепроводной инфраструктуре.

- Украина активизировала атаки на российскую инфраструктуру с целью сокращения доходов Москвы от мировых нефтяных рынков, в то время как Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины с помощью сотен беспилотников и ракет.

........Согласно данным Bloomberg, в апреле в российской нефтеперерабатывающей промышленности произошло как минимум девять забастовок — самый высокий месячный уровень с начала года. Это привело к снижению средней производительности нефтеперерабатывающих заводов России до 4,69 млн баррелей в сутки, самого низкого уровня с декабря 2009 года, по оценкам аналитической компании OilX.

... сокращение объемов переработки нефти позволило России увеличить морской экспорт в апреле, а количество нападений на порты снизилось, как показывают данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg. Однако это может быть кратковременным подъемом, если Украина возобновит нападения на порты в ближайшем будущем.



Украина также активизировала атаки на российскую нефтепроводную сеть, поразив, по меньшей мере, пять насосных станций в апреле, как показывают данные. Хотя это напоминает удары в конце 2024 и 2025 годов, Киев атаковал нефтеперекачивающие станции в глубине России, а не те объекты, которые обслуживают экспортные трубопроводы вблизи западных границ страны.



Российская сеть внутренних трубопроводов, самая длинная в мире и спроектированная во времена холодной войны, относительно устойчива к военным действиям. Это позволило перенаправить потоки нефти в обход поврежденных объектов, и пока атаки не оказали долгосрочного влияния на внутренние поставки.

Вы бы уж полнее цитировали Блумберг:Существенное падение- на 18% по сравнению с 2021 и 2023 или на 10% по сравнению с 2022, 2024 или 2025. Существенное, но не катастрофическое.При сегодняшнем росте цен и снятии с РФ американских санкций (пусть даже временное), доходы от экспорта, вероятнее всего, даже выросли.При этом:Остановки заводов вы с Апострофа процитировали верно, но, к сожалению, там ничего не сказано, на какой срок останавливались заводы.