Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 20:54

Як невдобно, яка прикрість, нє?

  ЛАД написав:"В начале апреля количество отгрузок из Усть-Луги упало с 16-17 до 2-6 танкеров в неделю, но к 8 апреля вернулось к нормальной работе. .....
Итог: Несмотря на атаки, России удалось к концу апреля стабилизировать морской экспорт нефти с Балтики на уровне марта, компенсировав временные сбои" - це гоп, чи гойда?

З початку квітня Україна завдала щонайменше дев’ять ударів по об’єктах нафтопереробної промисловості. Наслідки цих атак призвели до скорочення середнього обсягу нафтопереробки до рівня 2009 року. Повідомило Bloomberg 30 квітня.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... month-high
Ітог: У Росії протягом квітня: 30 квітня зупинився п'ятий нафтопереробний завод після атаки українських безпілотних літальних апаратів - НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".
22 квітня зупинився Сизранський НПЗ, 18 квітня зупинився Новокуйбишевський НПЗ, 16 квітня перестав працювати Туапсинський НПЗ, а 5 квітня зупинився "Нижегороднафтооргсинтез" (НОРСІ) "Лукойлу".
https://apostrophe.ua/economy/reuters-p ... bpla-.html
fler
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 20:58

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:искренне удивляется: все предыдущие года умудрялись держать (рисовать?) на каких-то запредельных 60-70%. А тут за какой-то месяц - 6% убыли...

опитування досить реально відображають ситуацію, особливо серед мого оточення. З приходом Трампа ситуація різько погіршилась, бо одне діло "терпіти рік до перемоги" і зовсім інше "терпіти невідомо скільки до поразки"

Но реально рашеармия стоит на месте
Ну немного продвинулась в Покровске и на юге Днепропетровской области
Хотя КАБами они там раздолбали то всё
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 21:01

  fler написав:
Надо смотреть на цены на 95й и дизель у них на заправках и есть ли там очереди по 10км как у нас в мае 22го
Китай и Казахстан в теории могут подкинуть бензинчику партнёрам? Я за возможность поделиться спрашиваю, есть ли там излишек(сейчас)
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 21:31

  ЛАД написав:
І коли приходе біда у вигляді москалів, вони знищують все шо стосується України- мову, історію, а ви хочете залишать, зберігать, лєлєять.
Не надо лелеять.
Но и не надо брать пример с "москалів" и силой уничтожать.

Кого лєлєять?
До вас в хату вдерлись бЕндерівці та cпалили всю русскую літєратуру?
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 21:33

  fler написав:атаку водопроводу, завдяки якому мешканці Мико досі вживають воду з крану виключно як технічну.

Вже давно зробили новий водогін, а вода все ще технічна?
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 00:53

  fler написав:
Вы бы уж полнее цитировали Блумберг:
Основные выводы от Bloomberg AI
- Число атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, в результате чего объемы переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах упали до многолетнего минимума.
- Согласно данным, собранным Bloomberg, в апреле Украина нанесла как минимум 21 удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским судам и нефтепроводной инфраструктуре.
- Украина активизировала атаки на российскую инфраструктуру с целью сокращения доходов Москвы от мировых нефтяных рынков, в то время как Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины с помощью сотен беспилотников и ракет.
........Согласно данным Bloomberg, в апреле в российской нефтеперерабатывающей промышленности произошло как минимум девять забастовок — самый высокий месячный уровень с начала года. Это привело к снижению средней производительности нефтеперерабатывающих заводов России до 4,69 млн баррелей в сутки, самого низкого уровня с декабря 2009 года, по оценкам аналитической компании OilX.

Существенное падение- на 18% по сравнению с 2021 и 2023 или на 10% по сравнению с 2022, 2024 или 2025. Существенное, но не катастрофическое.
При сегодняшнем росте цен и снятии с РФ американских санкций (пусть даже временное), доходы от экспорта, вероятнее всего, даже выросли.
При этом:
... сокращение объемов переработки нефти позволило России увеличить морской экспорт в апреле, а количество нападений на порты снизилось, как показывают данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg. Однако это может быть кратковременным подъемом, если Украина возобновит нападения на порты в ближайшем будущем.

Украина также активизировала атаки на российскую нефтепроводную сеть, поразив, по меньшей мере, пять насосных станций в апреле, как показывают данные. Хотя это напоминает удары в конце 2024 и 2025 годов, Киев атаковал нефтеперекачивающие станции в глубине России, а не те объекты, которые обслуживают экспортные трубопроводы вблизи западных границ страны.

Российская сеть внутренних трубопроводов, самая длинная в мире и спроектированная во времена холодной войны, относительно устойчива к военным действиям. Это позволило перенаправить потоки нефти в обход поврежденных объектов, и пока атаки не оказали долгосрочного влияния на внутренние поставки.

Остановки заводов вы с Апострофа процитировали верно, но, к сожалению, там ничего не сказано, на какой срок останавливались заводы.
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 01:05

  Water написав:
  ЛАД написав:
І коли приходе біда у вигляді москалів, вони знищують все шо стосується України- мову, історію, а ви хочете залишать, зберігать, лєлєять.
Не надо лелеять.
Но и не надо брать пример с "москалів" и силой уничтожать.

Кого лєлєять?
До вас в хату вдерлись бЕндерівці та cпалили всю русскую літєратуру?
Вы разучились читать?
По-моему, я ясно написал, что лелеять не надо.
Никто ко мне не врывался и ничего не жёг. Но вы знаете, у детских книжек есть один очень существенный недостаток - они быстро рвутся и портятся. Пойдите попробуйте сегодня купить.
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 05:02

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Не надо лелеять.
Но и не надо брать пример с "москалів" и силой уничтожать.

Кого лєлєять?
До вас в хату вдерлись бЕндерівці та cпалили всю русскую літєратуру?
Вы разучились читать?
По-моему, я ясно написал, что лелеять не надо.

А кто же тогда написал выделенное ?

  ЛАД написав:Никто ко мне не врывался и ничего не жёг. Но вы знаете, у детских книжек есть один очень существенный недостаток - они быстро рвутся и портятся. Пойдите попробуйте сегодня купить.

От оно чё, оказывается силой никто ничего не уничтожает, но ведь тебе нужно было вбросить ...

PS. ЛАД, оказывается, ты опять набрехунькав

Дитячі книги російською мовою

Вагон детской литературы
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 07:01

Зображення

Відчуваю, що починаю потроху замерзати

Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 07:32

  барабашов написав:Но реально рашеармия стоит на месте

Іран-Ірак так 8 років стояли.
Для перемоги потрібно, щоб поки фронт стоїть в москалів в тилу був економічний обвал. Якщо б нафта була по 40$ і нові санкції як на початку року, то це було б вже скоро, а при нафті по 120$ це вже як фантастика
