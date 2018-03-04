НБУ в п'ятницю оголосив аукціон з купівлі до $100 млн

Додано: Чет 12 кві, 2018 14:03

phantom_systems написав: slavek написав: buratinyo написав: Хотя я ему плюсанул за идею проверить данные по инвестициям в Украину. Основания ведь есть - дешевая рабочая и тупая сила, вороватые жиды у власти, опыт принятия чрезвычайно вредных для Украины правительственных решений, но зато выгодных для кармана грантодателей (взяткодателей). Так почему бы инвестициям и не зайти сюда с перспективой получить чернозем? Хотя я ему плюсанул за идею проверить данные по инвестициям в Украину. Основания ведь есть - дешевая рабочая и тупая сила, вороватые жиды у власти, опыт принятия чрезвычайно вредных для Украины правительственных решений, но зато выгодных для кармана грантодателей (взяткодателей). Так почему бы инвестициям и не зайти сюда с перспективой получить чернозем?

Самокритично о украинцах.

Про перспективы инвестиций.

Зачем заходить на зараженый радиацией, пестицидами и просто бытовыми отходами чернозем если есть более богатая Африка? Самокритично о украинцах.Про перспективы инвестиций.Зачем заходить на зараженый радиацией, пестицидами и просто бытовыми отходами чернозем если есть более богатая Африка?

Инвестиции в землю одни из самых долгосрочных, а такие идут только в страны со стабильной экономикой и политической ситуацией, поэтому Украине их не видать. Да и не нужны им эти чернозёмы. Им нужно то, что на них можно вырастить, а для этого покупать землю не обязательно. Достаточно арендовать на пару лет. Это они и сейчас могут сделать, но почему-то в очередь не выстраиваются. Инвестиции в землю одни из самых долгосрочных, а такие идут только в страны со стабильной экономикой и политической ситуацией, поэтому Украине их не видать. Да и не нужны им эти чернозёмы. Им нужно то, что на них можно вырастить, а для этого покупать землю не обязательно. Достаточно арендовать на пару лет. Это они и сейчас могут сделать, но почему-то в очередь не выстраиваются.

За землей очередей нет? Ну, ну. Вся земля фактически уже имеет частного собственника. На сегодня заканчивается дерибан тех кусков земли, которые были раньше не пригодными под сельское хозяйство, когда экспорт сахара был ограничен, экспорт зерновых был под заметным ограничением и т.д. С целью увеличить площади посевов организована вырубка лесов и садов по всей Украине. Освобожденная земля переводится в сельскохозяйственную и сразу же начинает использоваться, пока рынок земель не будет открыт полностью для иностранцев, которым пока приходится получать гражданство Украины, чтобы приобрести землю. А это не каждому иностранцу приемлемо.Что касается цен на землю, то они действительно высоки. Просто в цены заложены стоимости не вполне прозрачной подготовки ее к продаже, что делает ее покупку чрезвычайно выгодной исключительно пока только для выращивания дурман-травы. Не зря ведь Украина становится конкурентом Колумбии в этой отрасли.