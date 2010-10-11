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Обленерго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обійти?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:57
При спробі оплатити заборгованість обленерго онлайн є 2 варіанти:
1. Приватбанк.
Сума до оплати дорівнює загальній сумі заборгованості і її не можна ані збільшити, ані зменшити ні на копійку.
2. EasyPay.
Мінімальна сума до оплати дорівнює загальній сумі заборгованості і її можна лише збільшити, але не зменшити.
Тобто оплатити заборгованість частинами - не вийде.
Оплатити з двох різних карт - не вийде.
Наскільки взагалі законне таке обмеження мінімальної суми платежу?
Як обійти це обмеження?
Наприклад, мені зручно оплатити частинами з двох різних карт. Як бути?
Востаннє редагувалось Aktus
в П'ят 06 кві, 2018 22:16, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:00
Пробував в Приват24 вводити реквізити вручну.
Отримав:
Даний розрахунковий рахунок заведений під договірним одержувачем. Прийом бездоговірного платежу на даний рахунок заборонений!
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:31
А в самій системі Приват24 при введенні реквізитів який шаблон підтягується?
Реквізити за цей шаблон наскільки відрізняються від сплати комунальних послуг за електропостачання?
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MASolomko
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:08
Aktus Что за прикол? В Пр24 вбиваете любую сумму и проводите платеж.
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THB
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:39
MASolomko
А в самій системі Приват24 при введенні реквізитів який шаблон підтягується?
Обленерго.
Але це їх, приватівський шаблон.
Реквізити за цей шаблон наскільки відрізняються від сплати комунальних послуг за електропостачання?
Я може не дуже розбираюсь в П24, але платіжні реквізити (р/р, ЄДПРОУ, отримувач тощо) такі самі як на паперовому рахунку, тобто Обленерго.
А коли платіж в корзині, то я не знаю, як його передивитись/відредагувати.
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Aktus
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:42
THB написав:
Что за прикол? В Пр24 вбиваете любую сумму и проводите платеж.
Спасибо, кэп! Стартпост и второе сообщение прочитать не судьба?
НЕ ВБИВАЕТСЯ любая сумма!
Точнее, вбивается, но поле суммы тут же "краснеет" и пока не исправишь, "далее" не нажмешь.
Внизу поля суммы приписочка "Сума повинна дорівнювати ХХХ.ХХ грн", где ХХХ.ХХ - сумма задолженности.
По другим платежам таких проблем нет.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:11
Aktus написав: THB написав:
Что за прикол? В Пр24 вбиваете любую сумму и проводите платеж.
Спасибо, кэп! Стартпост и второе сообщение прочитать не судьба?
НЕ ВБИВАЕТСЯ любая сумма!
Точнее, вбивается, но поле суммы тут же "краснеет" и пока не исправишь, "далее" не нажмешь.
Внизу поля суммы приписочка "Сума повинна дорівнювати ХХХ.ХХ грн", где ХХХ.ХХ - сумма задолженности.
По другим платежам таких проблем нет.
Думаю это пункт договора какого-то регионального Облэнерго.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 08:55
Aktus написав: THB написав:
Что за прикол? В Пр24 вбиваете любую сумму и проводите платеж.
Спасибо, кэп! Стартпост и второе сообщение прочитать не судьба?
НЕ ВБИВАЕТСЯ любая сумма!
Точнее, вбивается, но поле суммы тут же "краснеет" и пока не исправишь, "далее" не нажмешь.
Внизу поля суммы приписочка "Сума повинна дорівнювати ХХХ.ХХ грн", где ХХХ.ХХ - сумма задолженности.
По другим платежам таких проблем нет.
Не за что,стараемся
Облэнерго ДТЭКовское?,Ахметова? Если да - платите на сайте облэнерго через Хаб ПУМБа - без коммиса с любой карты.
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THB
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Додано: Суб 07 кві, 2018 08:57
Aktus написав:
Обленерго.
Але це їх, приватівський шаблон.
Я мав на увазі інше. Може бути окремий шаблон, який належить до сплати послуг за користування електроенергію в поточному місяці, та шаблон оплати заборгованості. Чи як?
Напиши р/р і ЄДПРОУ підприємства, подивимося.
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MASolomko
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Додано: Суб 07 кві, 2018 22:31
в інтернет банкінгу платіть на довільни реквізити..
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chieff
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