Обленерго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обійти?

Облэнерго львовское. Не знаю чье оно.
На сайте львовоблэнерго есть только ПБ и ИзиПей.
Что такое "Хаб ПУМБа" и где его искать?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 кві, 2018 00:14
Додано: Нед 08 кві, 2018 00:40
Хм... Не розумію. Я роблю так.
Заходжу в "Мої платежі". Зараз, після моїх спроб там вже додався шаблон "Львівобленерго ПрАТ", яле я ігнорую його і роблю як до того - вводжу 26034301583902 в поле пошуку "створити новий платіж". Отримую три шаблони:
- Львівобленерго ПрАТ
(там вже введені мої ос. рах та адреса)
- Львівобленерго ПрАТ
Обленерго
- Львівобленерго ПрАТ (інші платежі та юр. особи)
Комерційні платежі
- "Ввести реквізити вучну"
По перших двох шаблонах не дає ввести іншу суму,
по "юр. особи" - дає, дає ввести Призначення, там ті ж самі р/р і ЄДРПОУ, але назва компанії та найменування підрозділу трохи інші - не зрозуміло, куди платіж попаде?
Про результат ручного вводу реквізитів писав вище.
Р/р 26034301583902
ЄДРПОУ 00131587
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:18
Re: Обленерго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обі
С этими компаниями облэнерго заключило договор на оплату с минимальной комиссией или без неё.
Зная реквизиты (ЄДРПОУ, одержавач, р/р, МФО), а они указаны в квитанции можно провести оплату через удобный для тебя банк или финансовую компанию, которые принимают платежи от физлиц.
Служба для оплаты платежей от физлиц. Подробности
Гроші надійдуть цій компанії, але вони будуть закріплені за іншим підрозділом і треба їм дзвонити та просити перекинути на розділ для фізичних осіб.
Для оплати комунальних послуг тобі потрібно робити оплату за першим шаблоном. Чому там не дає змінити суму до сплати, підказати не зможу — дзвони на 3700.
А так скористайся оплатою через іншу службу, наприклад,
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:26
Re: Обленерго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обі
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:41
Re: Обленерго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обі
Забув відписатись одразу, бо проблема тоді зникла.
Дякую всім за поради, але я не встиг їх перевірити.
Зате бачив взірець феєричного спілкування Львівобленерго (так і не знаю, чиє воно) зі споживачами. На запитання про часткову оплату воно відповідає просто: "така можливість відсутня"! І без варіантів.
Навіть не пишуть про готівку чи іншу комісію за платіж. Лише про розтермінування забргованності "у разі відсутності у побутового споживача коштів" - "повинен звернутися до енергопостачальника із заявою про складання графіка погашення заборгованості або відстрочення терміну оплати та надати довідки, що підтверджують його неплатоспроможність."
Але потішив Ізя. Десь за декілька днів після створення цієї теми у них вже була зменшена мін. сума платежу до 1.00 грн.
Звучить як реклама, але факт - це без комісії (0.00) і без реєстрації!
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:42
Re: Обленерго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обі
Питання законності таких дій Львівобленерго залишилось відкритим.
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