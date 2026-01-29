Коментуючи питання міграції, Буданов наголосив, що жоден українець не повернеться додому "просто так". Ключовими факторами для відновлення людського капіталу є створення робочих місць та безпекове середовище.
"Маємо відкинути усі ілюзії. Ніхто не повернеться просто так. Люди чекають реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя", - зазначив керівник ОП.
Буданов додав, що виживання держави у війні на виснаження залежить від переходу до експорту готової продукції з високою доданою вартістю.
На його думку, саме економічна стабільність стане магнітом для повернення людей.
Усі розумні ДЛЯ СЕБЕ. Я в цьому давно і капітально переконався. Я розумний для себе, ви для себе, будівельник для себе. Я переконаний що Зе зовсім не тупіший від Буданова. Просто якщо б це сказав Зе, то ми б усі поржали, бо Зе мав 7 років можливостей це реалізувати. Буданов не мав, тому він може говорити ці "розумні" речі.
неоіндустріальна редеінструалізація, як арабіка мельона пальона в Ялті
budivelnik написав:1 ХТО розвалив СОВОК ? Бандера-Чорновіл чи..... барабанна дріб -економіка, якою і ти в тому числі керував
Сталін. Сталін побудував Систему(практично) і після смерті Сталіна Система почала розвалюватись. Економіка - формально так. Економіка винувата. Але в Китаї була подібна економіка - і нічого, Китай чомусь не розвалився.
ще одна клініка - в нього теж все завдяки сталіну, це навіть не коментується.
в Китаї подібна економіка? ти взагалі чув про реформи Ден Сяопіна? чи взагалі про Дена Сяопіна? от ця людина дещо побудувала. а сталін побудував ефективну систему знищення населення..
Ти сам клініка. Чому в СРСР не з'явився свій "Ден Сяопін"?
Не так. Во-первых, у Зеленского было не 7 лет, а всего 2 года. Во время войны такие задачи решить невозможно, деньги уходят именно на войну. Во-вторых, смеялись бы просто потому, что тут много идолопоклонников, которые молятся на Порошенко и смеются над Зеленским просто потому, что он был противником Порошенко и победил. Точно так же смеялись бы над любым другим. В-третьих, вполне возможно, он это тоже понимал. И его план дорожного строительства был шагом именно в этом направлении. Не знаю, правильно ли было начинать именно с этого, это сложный вопрос. Во всяком случае, это был хоть какой-то план развития экономики, в отличие от других президентов, у которых не было никаких планов и просто пускали всё на самотёк и стихийное развитие, полагаясь на "невидимую руку рынка".
Буданов пока не был политиком и пользуется авторитетом как глава ГУР, поэтому над ним пока не смеются.
Готується спрощення ввозу іноземців до України на тлі дефіциту кадрів: нещодавно відбулася нарада з країнами Африки, — глава ОП Кирило Буданов. У списку держав «міграційного ризику» — 70 країн, серед них: народи Азії, Афганістан, Бангладеш, Нігерія, Ефіопія і Пакистан.
А цих Мухамедів будемо питати "чому не державною?" чи ета другоє?
ЛАД написав:В-третьих, вполне возможно, он это тоже понимал. И его план дорожного строительства был шагом именно в этом направлении. Не знаю, правильно ли было начинать именно с этого, это сложный вопрос.
Згідний. Але час(історія) показала що він був не правий.
ЛАД написав:Во всяком случае, это был хоть какой-то план развития экономики, в отличие от других президентов, у которых не было никаких планов и просто пускали всё на самотёк и стихийное развитие, полагаясь на "невидимую руку рынка".
Ніякого плану в Зе не було, що за казки? В нього були загальні фрази про "все хороше". Не знаю хто такі "других президенти", я Тимошенко взагалі не бачив як президента. Але в Порошенка якісь плани були(армія віра мова) + він ставив хороших прем'єрів(тобто добре делегував свої плани). І він ці плани навіть реалізував - безвіз, томос + оздоровив економіку. Що реалізував Зеленський? Нічого.
