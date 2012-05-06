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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 тра, 2018 12:24
Чорногорія
Додано: Суб 12 тра, 2018 12:24
И? Куда?
И ответьте на вышеперечисленные вопросы-а то я время потратил,а толку ноль!
Додано: Суб 12 тра, 2018 12:36
Ха-ха-ха!
Понравилось - прислал сегодня знакомый риелтор из Днепра.
Продам квартиру в ЖК "Жуковский"
Новый ремонт, мебель. Стоимость: 59 000 $
42 (сорок два) квадратных метра...
Называется : "Муравейник ищет лОха"
(куплена однушка, а продается как типа двушка).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Суб 12 тра, 2018 12:57
sinus
Марна справа чекати. У ольгінців не передбачено заготовок для відповіді на ваші питання. А ось картинки із фундаментами анталійських новобудов були в архіві, тому, втиснувши набір літер, вдалося розвинути тему, м’яко перейшовши на масовий "здриск" з України дніпровських, київських і львівських лендлордів.
Додано: Суб 12 тра, 2018 13:44
Знаю,що марна,не для цього ж ця тема писалась!
Чел 90 сторІнок накрапав і каже, що без грошима не робе-ото така і відповідь!
Щас Долярчик, чи якась консерва прискаче і зовсім від відповіді вдалечинь буде загонять!
Всё це відомо!
Але ж почекаємо,що там далі буде!
Але ж все до болі передбачено!))
П.С. Чел сидит в Задрыпинске,постит фото с хостинга,зарегистрировался не под свой айпи-что тут ждать?..
Додано: Суб 12 тра, 2018 15:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
До Вашого приїзду, вони і тяжкі браслети із жовтого металу не боялися губити. Звикли, що наступного дня прийдуть і знайдуть там же, де й загубили. Але ні. Просто ще не зрозуміли, хто до них понаїхав. Ще підтягнеться пару десятків-сотень akurt’ів (Натаха, Валерка и Саня уже на чемоданах), і вони почнуть і замки купувати, і гирі. Відсутність в місцевих жителів совкової звички "тягнути все, що погано лежить" - це жодним чином не є Ваша заслуга, але в Вас вона, таки, глибоко вкорінилася. Як то кажуть, "можна вивезти дівчину з села, але село з дівчини вивести неможливо".
Це був ліричний відступ, продовжимо розгляд брехні і маніпуляцій в інформпросторі. Для тих, хто підключився до перегляду гілки недавно, початок тут і тут
Брехня! Можливо і подорожчало на якихось окремих мережах АЗС, але не по всій країні. В мене в телефоні залишились електронні чеки з деяких заправок, отже ціни на А-95 на ОККО цього року:
06.02 - 32.99 грн/л
16.02 - 32.49 грн/л
27.02 - 31.99 грн/л
14.03 - 31.49 грн/л
В середу заправлявся - 31.49 грн/л, сьогодні подивився на цінник - 31.49 грн/л. Тобто на ОККО нічого не подорожчало.
Другою складовою маніпуляції, є той факт, що вартість палива в Україні залежить не лише від курсу долара, але й від вартості нафти (і ще багатьох факторів). Справа в тому, що вартість палива дуже ймовірно скоро підніметься і на ОККО, але через абсолютно інші причини. З прикладу вище бачимо, що в той час, як гривня укріпилася до доллара на ~10%, вартість палива зменшилася лише на ~5%. Чому? Як мінімум тому що росте ціна на нафту. Зростання складає більше 10% за останні 3 місяці.
В цій маніпуляції чудово все.
По-перше, складність формули переводу ціни в лірах в ціну в гривнях. Насправді ж вона:
14.99*6.05/12 = 7.56
Тобто в простих математичних діях akurt дурить всіх приблизно в 1.5 рази. Як так сталося? Замість курсу ліри, по якому вона списується з карти українського банку, вказаної в попередньому дописі (6.05). Вказується дивний вираз 26.25/6.25, що це за числа? Ви вирішили порахувати через долар? 26.25 - курс долара до гривні? То вчора він був 26.10. 6.25 курс долара до ліри? Можливо скоро буде, але якою буде вартість равликів на той момент - невідомо. Заплутались у власних числах? Невідомо, але факт залишається фактом, замість курсу 6.05 akurt нам підсовує курс 4.2 чим дурить в 1.44 рази.
По-друге. Підміна понять. Вартість равликів в супермаркеті порівнюється із вартістю равликів в закладі громадскього харчування, де ціни, зрозуміло, вище. Їдемо в Метро і бачимо, подібні равлики (я в них не розбираюся, цінник пише, що Чехія) по 139.90-159.90 гривень за упаковку з 12 штук (139.90 ціна якщо ви дуже любите равликів і берете 4 упаковки). Тобто, при прямому порівнянні, вартість одного равлика (в найдорожчому варіанті) 11.66-13.33 гривні, а не 52.40, тобто додатково до цього akurt дурить всіх ще в 4 рази (якщо точніше, то в 3.93 до 4.49).
Враховуючи обидва фактори, бачимо що за допомогою двох простеньких прийомів, akurt сумарно дурить читачів форуму в від 1.44 * 3.93 = 5.66 до 1.44 * 4.49 = 6.47 разів.
Особливо чудові прецизійно підібрані коефіцієнти 6.25 і 26.25, які (1) дуже схожі на звичні для гілки курси валют, щоб людина швидко читаючи не нічого на запідозрила, і не почала аналізувати; (2) дають гарний висновок "одурюють в 10 разів" з точністю до другого знаку після коми. Так і хочеться згадати цитату з мультфільма "В стране невыученных уроков":
- Слава Великому Математику!
- Позор Виктору Перестукину!
Та чого вже там. Давайте чоловічі плавки по 5000-10000 гривень. Я Вам навіть полегшу роботу - підберу
Тут akurt знову вдався до доброї старої підміни понять. Так дійсно, в Україні можна знайти плавки за 500-1000 гривень (і як я навів вище, навіть за 9000 гривень, хоча це все можна купувати дешевше, я плавки завжди купую на розпродажах восени), але за ці гроші це будуть плавки Speedo або Arenа - два найвизнаніших бренди одягу та товарів для водних видів спорту. По такій ціні можна знайти і Adidas, або якісь інші модні бренди, які не мають відношення до плавання. Але такі моделі akurt порівнює з турецьким "ширпотребом" (рос.), якого вистачить один раз з'їздити на море, максимум, на один сезон. Я спеціально заглянув в Метро в відділ одягу сьогодні, плавок не знайшов взагалі (ще не сезон). Коли їх вивісять, думаю, ціна буде гривень 200-250. Але на Галицькому перехресті чи на Краківському, майже впевнений, Ви знайдете і за 100-120
Ну і щодо "такого у нас немає". Знову, брехня! Я, на жаль, не знаю турецької мови, і мені складно робити пряме порівняння, тому я просто наведу приклад того, що плавки в діапазоні 500-1000 гривень в Турції є.
Ну та й вистачить на сьогодні. Традиційно закликаю читачів, критично підходити до інформації, яка потрапляє вам в поле зору, перевіряти факти, і аналізувати все самостійно, а не спокійно споживати те, що Вам намагається вкласти в голову агресор.
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