Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:01

Поздоровляю учасників форуму із двомя святами:

23 серпня - День прапора України.

24 серпня - День незалежності України.

Гадаю, що у Ваших родинах та у ваших колективах гідно відмічатимуть національні свята нашої держави.

Наші співвідчизники в інших країнах спробують гідно зустріти національні свята.

До свята завтра - 24 серпня - День незалежності України - українська громада підготувала неймовірне свято.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 сер, 2019 09:19, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)