Додано: Чет 09 кві, 2020 15:13

Запишемо дату: 9 квітня 2020 року.

В цей день пан Франт вперше в житті не помилився: я дійсно не планую виїждати за кордони Туреччини до кінця вересня.

Поздоровляю!

З 25 вересня до 12 жовтня запланована подорож в США.

Сподобалося: "... він же же й купив для того квартиру...".

Вперше до людини дійшло, для чого люди купують квартири.



х х х

Изменяющиеся условия жизни во всем мире заставляют людей переосмысливать свой бизнес.

То, на что я обратил внимание по разговорам с людьми украинской диаспоры:

- если вы имеете квартиру в Анталии.

- если вы имеете ВНЖ в Турции (а без покупки квартиры с 1 января 2020 года человек может получить "туристический ВНЖ" только в первый раз в жизни (по аренде квартиры) и только на 1 год без права продления ).

- если вы имеете высшее образование по определённым специальностям.

- если у вас есть стаж работы от 5-ти лет,

то вас приглашают работать преподавателями (я точно не спрашивал, возможно и в он-лайн режиме):

- физика

- химия

- математика

- английский язык

- украинский язык

- биология

- история.

Наличие ВНЖ требуется, так как будут оформлять Рабочее разрешение и Медицинскую страховку работающего (дает право на бесплатное обслуживание в Госклиниках. Обслуживание в Госклиниках по тем данным, что знаю, гораздо выше по качеству оборудования и персонала, чем в частных клиниках).

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).