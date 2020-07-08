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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 656657658659 Додано: Чет 09 лип, 2020 08:54 Поставив пану flyman'y черговий "+" за точну інфу про Італію: ціни дійсно такі, ну був би нонсенс купувати кавун за 1 ойро, а піцца дійсно - була 3 ойро кусочок зараз 4.



Вперше в Італії поласував чисто італійську піццу у містечку Lignano Sabbiadoro - заїхав на море по дорозі із Словенії в Венецію - трохи поплавати у морі - смішні люди - всюду висіли плакати, що то "Курорт № 1 у Європі" - бачили б ви пляжі - чорно-сірий пісок і гірка - все ж таки попадає до рота - вода, так ось був вражений що у шматочку піцци розмірами 10х10 см за 3 ойро зовсім не було м"яса. "Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets). akurt

Повідомлень: 4387 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1226 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 09:10 Актуальна інформація для тих, хто займається гірськими лижами.



Я так гадаю, що подувати в Італії, Австрії або в Андоррі в чьому сезоні вам "не світить".

Зазвичай я катався на лижах двічі на рік в Італії - на Кроплаці та навкруги Селла Ронда.

Чудові гірські витяги та траси. Немає питань. Але вже все...



Тому:

Варіант 1. Гірськолижний комплекс в Туреччині Kaeseri-Ercsyes. Близько 120 км гірськолижних трас на схилах вулкану заввишки 3 600 м. Центр започатковано в 2011 році - все майже новеньке. Його іннесивно розвивають: перед вулканом турки почали будувати Олімпіськйи футболний центр із чудовмим футбольними полями - зочуть запрошувати найвідоміші футбольні команди світу для тренування. Зараз розвивають "Зелений турзм" - побудували наметове містечко на схилах вулкану - оренда намету 35 лір на добу - то 120 гривень. Оренда роверів. Будують нові готелі. Авіапереліт на лютий з будь-якого міста України по 105 доларів в обидва боки. Я забронював готель з 16 лютого. Номер на двох із сніданком - 200 лір або менше 800 гривень. З Києва немає рейсів на Кайсері - варто прилітати з Київа в Анкару (кивток в один бік 50 доларів) там брати авто напрокат і 300 км проїхати до Кайсері.



Варіант 2 - Анталія. Реально чудовий гірськолижний компекс в 40 км від мого будинка - Saklikent.

В сезоні 2019/2020 я катався на лижах через день - з січня до 07 березня. Скі-пас на день коштує 85 лір або близько 340 гривень. Є схили для новачків. Вистоа верхньої станціх витягів - 2400.



Всім гарного дня - я пішов на море. "Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets). akurt

Повідомлень: 4387 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1226 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 11:20 Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість akurt написав: НОВОСТИ ТЕКУЩЕГО ЖИТИЯ В ТУРЦИИ



Сейчас в Анталии +29, температура воды в море +27. Почти штиль. На пляже Коньяалты у меня свой зонт и раскладные кресла. Слева и справа минимум на 20 м нет никто.



Спасатели на вышках дежурят. Пресный душ - бесплатно, вода тёплая. Парковка на набережной бесплатная. Сегодня появился бесплатный интернет от муниципалитета - как раз им пользуюсь. Чтобы к нему подключиться, нужно ввести цифровой код, который приходит на телефон турецкого оператора (нужно кого нибудь попросить, если нет такового). Платные зоны с лежаками заполнены на 10-20%. На пляже много людей в субботу и воскресенье. Много - это не факт, что вы поставите свой зонт и кресло на первой линии у воды, но на второй поставите, на третьей уже нет никого.



1. Абсолютно нет авто с российскими номерами - россиян не пускают вообще.

2. Можно встретить авто грузинской регистрации, но редко.

3. Авиарейсы из Украины по словам прилетевших заполнены на 100% - вчера был рейс в Даламан - так каждому вручали по прибытию коробку турецкого лукума.

4. По прибытию в аэропорт Анталии ничего особого не происходит: температуру измеряют дистанционным методом с помощью тепловизоров, пока никаких проблем не было: все украинцы прибывают здоровыми и крепкими (!),

5. Есть положительные отзывы о прибытии наших на пароме из Черноморска. Сказали, что приятная морская поездка, цены от 70$. По прибытию нужно из порта подъехать по какой то смешной цене типа 5 лир (20 гривен) на автовокзал. Далее автобус в Анталию кажется билет 80 лир (300 гривен). При покупке билета на автобус нужно через СМС сообщение получить внутритурецкий код здоровья (HES-code). На пароме назвали только одну проблему: от места причаливание парома до выхода из порта расстояние 3 км, у кого чемодан без колёс - была проблема).

5. По прибытию украинцев в Турцию не нужно никаких справок и документов, в том числе Страховых полисов). Но вы же понимаете, что не стоит ехать куда-то без страхового полиса.

6. Отели рекомендую бронировать на booking, Airbnb, otelz.com - местные лендлорды начали ломить несусветные цены: квартира трешка на месяц 1600-2500€. Не шучу, цифры реальные.

7. Последние 3 дня ежедневно консультирую семью приятелей из Киева: муж, жена, дочь 11 лет хотят переехать арендовать квартиру на 1 год и оформить ВНЖ. Нет проблем.

Выбрали забавный метод прибытия: мама и дочь прилетят на самолёте, папа на авто прибудет паромом. Тоже мудро. Консультировал по документам и формальностям. Дочку будут оформлять здесь в платный лицей с русским языком обучения - так как он расположен именно в микрорайоне Сарысу района Коньяалты. Параллельно будет посещать украинскую субботнюю школу. НОВОСТИ ТЕКУЩЕГО ЖИТИЯ В ТУРЦИИСейчас в Анталии +29, температура воды в море +27. Почти штиль. На пляже Коньяалты у меня свой зонт и раскладные кресла. Слева и справа минимум на 20 м нет никто.Спасатели на вышках дежурят. Пресный душ - бесплатно, вода тёплая. Парковка на набережной бесплатная. Сегодня появился бесплатный интернет от муниципалитета - как раз им пользуюсь. Чтобы к нему подключиться, нужно ввести цифровой код, который приходит на телефон турецкого оператора (нужно кого нибудь попросить, если нет такового). Платные зоны с лежаками заполнены на 10-20%. На пляже много людей в субботу и воскресенье. Много - это не факт, что вы поставите свой зонт и кресло на первой линии у воды, но на второй поставите, на третьей уже нет никого.1. Абсолютно нет авто с российскими номерами - россиян не пускают вообще.2. Можно встретить авто грузинской регистрации, но редко.3. Авиарейсы из Украины по словам прилетевших заполнены на 100% - вчера был рейс в Даламан - так каждому вручали по прибытию коробку турецкого лукума.4. По прибытию в аэропорт Анталии ничего особого не происходит: температуру измеряют дистанционным методом с помощью тепловизоров, пока никаких проблем не было:(!),5. Есть положительные отзывы о прибытии наших на пароме из Черноморска. Сказали, что приятная морская поездка, цены от 70$. По прибытию нужно из порта подъехать по какой то смешной цене типа 5 лир (20 гривен) на автовокзал. Далее автобус в Анталию кажется билет 80 лир (300 гривен). При покупке билета на автобус нужно через СМС сообщение получить внутритурецкий код здоровья (HES-code). На пароме назвали только одну проблему: от места причаливание парома до выхода из порта расстояние 3 км, у кого чемодан без колёс - была проблема).5. По прибытию украинцев в Турцию не нужно никаких справок и документов, в том числе Страховых полисов). Но вы же понимаете, что не стоит ехать куда-то без страхового полиса.6. Отели рекомендую бронировать на booking, Airbnb, otelz.com - местные лендлорды начали ломить несусветные цены: квартира трешка на месяц 1600-2500€. Не шучу, цифры реальные.7. Последние 3 дня ежедневно консультирую семью приятелей из Киева: муж, жена, дочь 11 лет хотят переехать арендовать квартиру на 1 год и оформить ВНЖ. Нет проблем.Выбрали забавный метод прибытия: мама и дочь прилетят на самолёте, папа на авто прибудет паромом. Тоже мудро. Консультировал по документам и формальностям. Дочку будут оформлять здесь в платный лицей с русским языком обучения - так как он расположен именно в микрорайоне Сарысу района Коньяалты. Параллельно будет посещать украинскую субботнюю школу. День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.



Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk Alex_V_K_79 Повідомлень: 274 З нами з: 15.12.15 Подякував: 227 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 11:31 change_pm написав: flyman написав: akurt написав: Ну так, пане flyman'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..." Ну так, пане'e, ніхто ж не відміняв знамениту фразу "Хто на що вчився..."

Такі питання до гури, який ніколи не помиляється.

Пане акурте, ви вже продали всю Українську нерухомість?

Чи щось тримаєте? Чи як справжній єврей (українець), жити їдете в Ізраіль (Туреччину), а помирати на батьківщину до Умані (Дніпра)?

Що порадите, продавати нерухомість в неньці, чи тримати до останнього? Такі питання до гури, який ніколи не помиляється.Пане акурте, ви вже продали всю Українську нерухомість?Чи щось тримаєте? Чи як справжній єврей (українець), жити їдете в Ізраіль (Туреччину), а помирати на батьківщину до Умані (Дніпра)?Що порадите,

Задумався???? Почекаємо відповідь акурта.



ps. В мене вже рік таке нестримне бажання продати київську нерухомість, шо жах.

Львівську якось не хочеться продавати...

Але є проблема, немає куди пересилити родичів (Львів для них не варіант). Почекаємо відповідь акурта.ps. В мене вже рік таке нестримне бажання продати київську нерухомість, шо жах.Львівську якось не хочеться продавати...Але є проблема, немає куди пересилити родичів (Львів для них не варіант).



Этот вопрос, уважаемый change_pm, не имеет - естественно - однозначного ответа,

Я боюсь, что если выскажу своё мнение, то меня и так дерьмом поливают с утра до ночи, а то так вообще...

Если бы он имел однозначный ответ, то на сегодня бы в Украине даже олигархов не осталось бы.

Ответ будет получить легче, если разделить все взрослое население на - наверное - 4 группы.



Группа 1. Реальные олигархи и просто очень богатые люди - как классифицирует Портников: «Не все богатые - олигархи и не все олигархи - богатые».

Вы же не сомневаетесь, что большая часть из активов и пассивов находится ща пределами Украины. Даже в Европу не надо ходить - достаточно посетить "Пальмовый остров" в Дубае, там на каждой ветви «пальмы» по несколько домов принадлежат гражданам Украины.

Однако при этом даже судьба украинского олигарха достаточно печальна: то из окна выбросится, то застрелят, то вдруг профессионал упадёт с лошади своей же и умрет в немецкой клинике. А его соучредителям потом легко выкупить 300 га карпатских склонов для конкуренции Буковелю.

На месте олигархов - зная свою печальную судьбу - я бы больше занимался благотворительностью, например, восстановили бы Пiдгорецький або Старосiльський замки. Или ещё лучше - раздавал бы в Украине квартиры реально даром, создав необычную на Земном шаре резервацию - ввиду засушливого жаркого климата, пустынной гористой безводной местности, при полном отсутствии полей, рек и озёр - воду завозят из Аляски, картофель из Египта, черешню из Исландии, помидоры из Турции. И все это по баснословным ценам и с очередью в Ашанах, Сильпо и так далее.



Группа 4. (умышленно забегаю вперёд) Люди, которым абсолютно ничего в жизни не нужно. Вот просто абсолютно ничего. Среди моих приятелей есть такие. Частный дом бурьян даже не по пояс, а по шею, облезлый пёсик, давно не крашенные двери, в коридоре обвалившийся из-за протечки потолок, мебель, которую купили ещё родители на свадьбу себе, Таврия - почти новая, ей не больше 30 лет...

Они реально с утра до вечера лежат на диване, шарят в интернете, знают все последние новости, чаще всего имеют даже прогрессивные и патриотичные знания - И ПРИ ЭТОМ РЕАЛЬНО ДОСТИГЛИ СЧАСТЬЯ: куриные окорока, нашприцованные на рынке+унитаз (часто дощатый туалет на улице)+ диван с покосившимися ножками.

В эту группу можно отнести и вполне нормальных людей, у которых в жизни получалось, и очень неплохо, но потом вдруг все сдулись. Люди реально нормальные, но вот так бывает: если не в 35, то в 45 лет сработал какой-то тумблер, вот они ничего не продадут ибо продавать нечего или банально лень. Вот просто лень и все... Они себя успокаивают так: "А мне и так хорошо... И не хуже, чем у других..."

Эта группа людей естественно самая многочисленная. Тут можно только рассмотреть два полярных полюса:

Полюс А: реально простые положительные люди, "звезд с неба не хватающие", они умные, хорошо образованные, это они читают книжки, смотрят фильмы, соблюдают традиции, поддерживают национальную идею. Просто в них не так много энергии, чтобы "горы своротить".

Полюс Б: агрессивно настроенные, уверенные в своей правоте, ни на чем не основанной, не подкрепленной реальными успехами. Эти - наиболее опасные для остальных. С величайшей агрессивностью они, сидя в дерьме по шею, будут поучать людей из другой группы. Именно они предадут всех из групп 1-2-3 в первую очередь. Опасные потому, что в своей мнимой правоте они агрессивны и готовы убить, задушить и предать любого. Вспомните: больше всего людей убил не матрос Железняк, а люди в белых сорочках и с галстуками, часто с хорошим образованием.



Группа 2. Возможно, самая ценная с точки зрения украинской нации. Реально успешные умелые трудяги. Набивают шишки, падают, но встают и идут дальше и дальше, вперёд и вперёд, и не сбавляют темп. У меня много таких приятелей и родственников, которые реально в наши трудные дни развивают свой бизнес, колотят реально большое и очень большое бабло, плодят деток, улучшают свою жизнь и даже жизнь своих сотрудников, реально. Они ездят на дорогих тачках, вкусно кушают, любят дорогой отдых и потихоньку думают о запасном аэродроме. Но именно потихоньку, ибо «От добро добра не ищут».

Пожалуй, это самая качественная часть населения, это двигатели страны.



В эту группу можно записать и индивидуалов, которые не создают никаких материальных ценностей, они нашли свою нишу и тихо без пыли и капиталовложений колотят бабло. Тут много примеров можно привести.



Может, самый яркий - моя племянница, вышедшая замуж за еврея, выехавшая в Израиль, уже получила гражданство и занимается просто замечательной вещью: сидя в Израиле, ведёт для дурочек из Воронежа, Читы и Магнитогорска (не шучу) он-лайн курсы «Как успокоить свои нервы и избежать стрессов в эпоху обнуления». Дурочек невероятно много.

Племянница расширяет бизнес, и посетив рынок в своём городе в Израиле, где только оливок и свежей рыбы продаётся по 30 видов, ведёт для воронежских дурочек платные уроки похудения. Все с помощью MacBook.

В эту же группу я бы записал лендлордов - по своему успешных умелых и умных людей. Ну вот хватило же ума заработать на пару-тройку квартир под сдачу, ну вот хватает же ума взять на прожитие к себе нормальных арендаторов. Они по-своему и оправданно счастливы.

Да, с точки зрения нации и государства - это настоящие бездельники, не создающие никакого продукта. Ну так что же, и государство то для них ничего не создаёт, так что все квиты.

Им и есть что продавать, и есть за что покупать.

Своего рода положительные самодостаточные умные паразиты.



Группа 3. Чиновники разного уровня, сидящие на взятках, на бюджетном бабле, на подношениях.

Естественно, они все покупают, ничего не продают и ничего не хотят менять. И так хорошо. "Куй железо пока сидишь за столом чиновника".

В эту группу можно записать микроскопическое количество честных чиновников - они реально год два обычно верят, что честностью они могут что то изменить или улучшить... Но это проходит,

«Слаб человек» - сейчас, идя в очередной заплыв в теплом море - не помню кто сказал.

Эти НЕ покупают - ибо вдруг отберут - эти закапывают бабло под грушей. "На черный день"...



А вообще change-pm - на ваш вопрос можно ответить и коротко так: "Не всё так плохо, ученые точно определили, что к 2189 году всё образуется и все будет хорошо, то есть зашибись!" Этот вопрос, уважаемый, не имеет - естественно - однозначного ответа,Я боюсь, что если выскажу своё мнение, то меня и так дерьмом поливают с утра до ночи, а то так вообще...Если бы он имел однозначный ответ, то на сегодня бы в Украине даже олигархов не осталось бы.Ответ будет получить легче, если разделить все взрослое население на - наверное - 4 группы.Реальные олигархи и просто очень богатые люди - как классифицирует Портников: «Не все богатые - олигархи и не все олигархи - богатые».Вы же не сомневаетесь, что большая часть из активов и пассивов находится ща пределами Украины. Даже в Европу не надо ходить - достаточно посетить "Пальмовый остров" в Дубае, там на каждой ветви «пальмы» по несколько домов принадлежат гражданам Украины.Однако при этом даже судьба украинского олигарха достаточно печальна: то из окна выбросится, то застрелят, то вдруг профессионал упадёт с лошади своей же и умрет в немецкой клинике. А его соучредителям потом легко выкупить 300 га карпатских склонов для конкуренции Буковелю.На месте олигархов - зная свою печальную судьбу - я бы больше занимался благотворительностью, например, восстановили бы Пiдгорецький або Старосiльський замки. Или ещё лучше - раздавал бы в Украине квартиры реально даром, создав необычную на Земном шаре резервацию - ввиду засушливого жаркого климата, пустынной гористой безводной местности, при полном отсутствии полей, рек и озёр - воду завозят из Аляски, картофель из Египта, черешню из Исландии, помидоры из Турции. И все это по баснословным ценам и с очередью в Ашанах, Сильпо и так далее.(умышленно забегаю вперёд) Люди, которым абсолютно ничего в жизни не нужно.Среди моих приятелей есть такие. Частный дом бурьян даже не по пояс, а по шею, облезлый пёсик, давно не крашенные двери, в коридоре обвалившийся из-за протечки потолок, мебель, которую купили ещё родители на свадьбу себе, Таврия - почти новая, ей не больше 30 лет...Они реально с утра до вечера лежат на диване, шарят в интернете, знают все последние новости, чаще всего имеют даже прогрессивные и патриотичные знания - И ПРИ ЭТОМ РЕАЛЬНО ДОСТИГЛИ СЧАСТЬЯ: куриные окорока, нашприцованные на рынке+унитаз (часто дощатый туалет на улице)+ диван с покосившимися ножками.В эту группу можно отнести и вполне нормальных людей, у которых в жизни получалось, и очень неплохо, но потом вдруг все сдулись. Люди реально нормальные, но вот так бывает: если не в 35, то в 45 лет сработал какой-то тумблер, вот они ничего не продадут ибо продавать нечего или банально лень. Воти все... Они себя успокаивают так: "А мне и так хорошо... И не хуже, чем у других..."Эта группа людей естественно самая многочисленная. Тут можно только рассмотреть два полярных полюса:Полюс А: реально простые положительные люди, "звезд с неба не хватающие", они умные, хорошо образованные, это они читают книжки, смотрят фильмы, соблюдают традиции, поддерживают национальную идею. Просто в них не так много энергии, чтобы "горы своротить".Полюс Б: агрессивно настроенные, уверенные в своей правоте,не подкрепленной реальными успехами. Эти - наиболее опасные для остальных. С величайшей агрессивностью они, сидя в дерьме по шею, будут поучать людей из другой группы. Именно они предадут всех из групп 1-2-3 в первую очередь. Опасные потому, что в своей мнимой правоте они агрессивны и готовы убить, задушить и предать любого. Вспомните: больше всего людей убил не матрос Железняк, а люди в белых сорочках и с галстуками, часто с хорошим образованием.Возможно, самая ценная с точки зрения украинской нации. Реально успешные умелые трудяги. Набивают шишки, падают, но встают и идут дальше и дальше, вперёд и вперёд, и не сбавляют темп. У меня много таких приятелей и родственников, которые реально в наши трудные дни развивают свой бизнес, колотят реально большое и очень большое бабло, плодят деток, улучшают свою жизнь и даже жизнь своих сотрудников, реально. Они ездят на дорогих тачках, вкусно кушают, любят дорогой отдых и потихоньку думают о запасном аэродроме. Но именно потихоньку, ибо «От добро добра не ищут».В эту группу можно записать и индивидуалов, которые не создают никаких материальных ценностей, они нашли свою нишу и тихо без пыли и капиталовложений колотят бабло. Тут много примеров можно привести.Может, самый яркий - моя племянница, вышедшая замуж за еврея, выехавшая в Израиль, уже получила гражданство и занимается просто замечательной вещью: сидя в Израиле, ведёт для дурочек из Воронежа, Читы и Магнитогорска (не шучу) он-лайн курсы «Как успокоить свои нервы и избежать стрессов в эпоху обнуления». Дурочек невероятно много.Племянница расширяет бизнес, и посетив рынок в своём городе в Израиле, где только оливок и свежей рыбы продаётся по 30 видов, ведёт для воронежских дурочек платные уроки похудения. Все с помощью MacBook.В эту же группу я бы записал лендлордов - по своему успешных умелых и умных людей. Ну вот хватило же ума заработать на пару-тройку квартир под сдачу, ну вот хватает же ума взять на прожитие к себе нормальных арендаторов. Они по-своему и оправданно счастливы.Да, с точки зрения нации и государства - это настоящие бездельники, не создающие никакого продукта. Ну так что же, и государство то для них ничего не создаёт, так что все квиты.Им и есть что продавать, и есть за что покупать.Своего рода положительные самодостаточные умные паразиты.Чиновники разного уровня, сидящие на взятках, на бюджетном бабле, на подношениях.Естественно, они все покупают, ничего не продают и ничего не хотят менять. И так хорошо. "Куй железо пока сидишь за столом чиновника".В эту группу можно записать микроскопическое количество честных чиновников - они реально год два обычно верят, что честностью они могут что то изменить или улучшить... Но это проходит,«Слаб человек» - сейчас, идя в очередной заплыв в теплом море - не помню кто сказал.Эти НЕ покупают - ибо вдруг отберут - эти закапывают бабло под грушей. "На черный день"...А вообще- на ваш вопрос можно ответить и коротко так: "Не всё так плохо, ученые точно определили, что к 2189 году всё образуется и все будет хорошо, то есть зашибись!" Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 лип, 2020 14:08, всього редагувалось 2 разів. "Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets). akurt

Повідомлень: 4387 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1226 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 13:29 Alex_V_K_79 написав: akurt написав: НОВОСТИ ТЕКУЩЕГО ЖИТИЯ В ТУРЦИИ



Сейчас в Анталии +29, температура воды в море +27. Почти штиль. На пляже Коньяалты у меня свой зонт и раскладные кресла. Слева и справа минимум на 20 м нет никто.



Спасатели на вышках дежурят. Пресный душ - бесплатно, вода тёплая. Парковка на набережной бесплатная. Сегодня появился бесплатный интернет от муниципалитета - как раз им пользуюсь. Чтобы к нему подключиться, нужно ввести цифровой код, который приходит на телефон турецкого оператора (нужно кого нибудь попросить, если нет такового). Платные зоны с лежаками заполнены на 10-20%. На пляже много людей в субботу и воскресенье. Много - это не факт, что вы поставите свой зонт и кресло на первой линии у воды, но на второй поставите, на третьей уже нет никого.



1. Абсолютно нет авто с российскими номерами - россиян не пускают вообще.

2. Можно встретить авто грузинской регистрации, но редко.

3. Авиарейсы из Украины по словам прилетевших заполнены на 100% - вчера был рейс в Даламан - так каждому вручали по прибытию коробку турецкого лукума.

4. По прибытию в аэропорт Анталии ничего особого не происходит: температуру измеряют дистанционным методом с помощью тепловизоров, пока никаких проблем не было: все украинцы прибывают здоровыми и крепкими (!),

5. Есть положительные отзывы о прибытии наших на пароме из Черноморска. Сказали, что приятная морская поездка, цены от 70$. По прибытию нужно из порта подъехать по какой то смешной цене типа 5 лир (20 гривен) на автовокзал. Далее автобус в Анталию кажется билет 80 лир (300 гривен). При покупке билета на автобус нужно через СМС сообщение получить внутритурецкий код здоровья (HES-code). На пароме назвали только одну проблему: от места причаливание парома до выхода из порта расстояние 3 км, у кого чемодан без колёс - была проблема).

5. По прибытию украинцев в Турцию не нужно никаких справок и документов, в том числе Страховых полисов). Но вы же понимаете, что не стоит ехать куда-то без страхового полиса.

6. Отели рекомендую бронировать на booking, Airbnb, otelz.com - местные лендлорды начали ломить несусветные цены: квартира трешка на месяц 1600-2500€. Не шучу, цифры реальные.

7. Последние 3 дня ежедневно консультирую семью приятелей из Киева: муж, жена, дочь 11 лет хотят переехать арендовать квартиру на 1 год и оформить ВНЖ. Нет проблем.

Выбрали забавный метод прибытия: мама и дочь прилетят на самолёте, папа на авто прибудет паромом. Тоже мудро. Консультировал по документам и формальностям. Дочку будут оформлять здесь в платный лицей с русским языком обучения - так как он расположен именно в микрорайоне Сарысу района Коньяалты. Параллельно будет посещать украинскую субботнюю школу. НОВОСТИ ТЕКУЩЕГО ЖИТИЯ В ТУРЦИИСейчас в Анталии +29, температура воды в море +27. Почти штиль. На пляже Коньяалты у меня свой зонт и раскладные кресла. Слева и справа минимум на 20 м нет никто.Спасатели на вышках дежурят. Пресный душ - бесплатно, вода тёплая. Парковка на набережной бесплатная. Сегодня появился бесплатный интернет от муниципалитета - как раз им пользуюсь. Чтобы к нему подключиться, нужно ввести цифровой код, который приходит на телефон турецкого оператора (нужно кого нибудь попросить, если нет такового). Платные зоны с лежаками заполнены на 10-20%. На пляже много людей в субботу и воскресенье. Много - это не факт, что вы поставите свой зонт и кресло на первой линии у воды, но на второй поставите, на третьей уже нет никого.1. Абсолютно нет авто с российскими номерами - россиян не пускают вообще.2. Можно встретить авто грузинской регистрации, но редко.3. Авиарейсы из Украины по словам прилетевших заполнены на 100% - вчера был рейс в Даламан - так каждому вручали по прибытию коробку турецкого лукума.4. По прибытию в аэропорт Анталии ничего особого не происходит: температуру измеряют дистанционным методом с помощью тепловизоров, пока никаких проблем не было:(!),5. Есть положительные отзывы о прибытии наших на пароме из Черноморска. Сказали, что приятная морская поездка, цены от 70$. По прибытию нужно из порта подъехать по какой то смешной цене типа 5 лир (20 гривен) на автовокзал. Далее автобус в Анталию кажется билет 80 лир (300 гривен). При покупке билета на автобус нужно через СМС сообщение получить внутритурецкий код здоровья (HES-code). На пароме назвали только одну проблему: от места причаливание парома до выхода из порта расстояние 3 км, у кого чемодан без колёс - была проблема).5. По прибытию украинцев в Турцию не нужно никаких справок и документов, в том числе Страховых полисов). Но вы же понимаете, что не стоит ехать куда-то без страхового полиса.6. Отели рекомендую бронировать на booking, Airbnb, otelz.com - местные лендлорды начали ломить несусветные цены: квартира трешка на месяц 1600-2500€. Не шучу, цифры реальные.7. Последние 3 дня ежедневно консультирую семью приятелей из Киева: муж, жена, дочь 11 лет хотят переехать арендовать квартиру на 1 год и оформить ВНЖ. Нет проблем.Выбрали забавный метод прибытия: мама и дочь прилетят на самолёте, папа на авто прибудет паромом. Тоже мудро. Консультировал по документам и формальностям. Дочку будут оформлять здесь в платный лицей с русским языком обучения - так как он расположен именно в микрорайоне Сарысу района Коньяалты. Параллельно будет посещать украинскую субботнюю школу. День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.



Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

https://bookhere.ukrferry.com/rus Отправлено с плота у паромной переправы Отправлено с плота у паромной переправы Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 4313 З нами з: 03.12.14 Подякував: 578 раз. Подякували: 724 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 14:27 Alex_V_K_79 написав: День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.

День добрый, если не затруднит, уточните у знакомого детали по парому со своим автомобилем. Планирую ехать на пару месяцев в конце сентября. Думал, как и в прошлый раз ехать маршрутом украина-румыния-болгария-турция, но паромная альтернатива заинтересовала. Заранее благодарен.



Извините, сразу не заметил Ваш пост - был со смартфоном на пляже.



Я лично сам на пароме не переправлялся, но несколько моих друзей переправлялись.

Теоретически нет проблем:

1. Понизили цену перевозки автомобиля - была 290 долларов, стала 190. Я считаю это адекватной ценой. Я изучал цену паромов Швеция-Польша и Турция-Италия так эта цена "правильная".



2. Отдельная плата за авто - 190 долларов и отдельная за пассажиров, в том числе водителя. Цена для пассажира немного зависит от типа парома - в ходу кажется 2 сейчас с интервалом в 3 дня - и от класса каюты (сильно разнится) - сверху правильная ссылка от Мизантропа. Там есть расписание.



3. В ходу 27 часов. Может прийти и раньше.



4. На борту очень качественное трехразовое питание. Каюты нормальные, комфортные.



5. Паром в основном перевозит фуры с дальнобойщикам - везут в Украину овощи и фрукты. Контингент водил специфический - не помню кто назвал их "засранцы". Немного есть такое: за 27 часов напиваются до смерти и устраивают драки чуть ли не с поножовщиной - пассажиры с интересом наблюдают как в цирке ДюСолей. Но для пассажиров это как развлечение.



6. В целом отзывы моих приятелей все положительные.



Из негатива:

1. Отход парома вовремя НЕ гарантируется: все зависит от погоды в Черном море. Но в целом по графику.

2. В порт в Черноморск нужно на авто прибыть заранее - не меньше, чем за 3 час до отхода, а то и больше.

3. Негатив с турецкой стороны: таможенный пост работает до 20-00 и если паром отходит в 03-00 ночи, нужно прибыть на отход в море на Украину ДО 20-00. Таможенный пост после 20-00 не работает и даже если у вас все оплачено - некому выпустить вас в море.

4. Негатив с украинской стороны: невероятное количество каких-то печатей нужно получить в порту по прибытии парома в порт - до выезда из него. Мой приятель сказал, что прибыли в Черноморск по графику в 7-00 кажется, а выехал из порта только в 16-00. Все это время он двигался согласно Броуновскому движению от одного окошка за печатью к другому.



В целом можно рекомендовать.

Надеемся, что Украина выйдет из "Красного списка" и Болгария откроет транзит.

Список пересматривают каждые 2 недели - следующий раз 15 июля.

Главное, чтобы украинцы не болели.

Поездка Украина-Черновцы-Румыния-Болгария-Стамбул-Анталия - всего 2200 км (из Львова) - всегда была для меня приятным путешествием.

Сегодня в Анталии появились авто немецкой регистрации: от Берлина 2900 км - транзит гражданам ЕС через Болгарию открыт. Извините, сразу не заметил Ваш пост - был со смартфоном на пляже.Я лично сам на пароме не переправлялся, но несколько моих друзей переправлялись.Теоретически нет проблем:1. Понизили цену перевозки автомобиля - была 290 долларов, стала 190. Я считаю это адекватной ценой. Я изучал цену паромов Швеция-Польша и Турция-Италия так эта цена "правильная".2. Отдельная плата за авто - 190 долларов и отдельная за пассажиров, в том числе водителя. Цена для пассажира немного зависит от типа парома - в ходу кажется 2 сейчас с интервалом в 3 дня - и от класса каюты (сильно разнится) - сверху правильная ссылка ота. Там есть расписание.3. В ходу 27 часов. Может прийти и раньше.4. На борту очень качественное трехразовое питание. Каюты нормальные, комфортные.5. Паром в основном перевозит фуры с дальнобойщикам - везут в Украину овощи и фрукты. Контингент водил специфический - не помню кто назвал их "засранцы". Немного есть такое: за 27 часов напиваются до смерти и устраивают драки чуть ли не с поножовщиной - пассажиры с интересом наблюдают как в цирке ДюСолей. Но для пассажиров это как развлечение.6.Из негатива:1. Отход парома вовремя НЕ гарантируется: все зависит от погоды в Черном море. Но в целом по графику.2. В порт в Черноморск нужно на авто прибыть заранее - не меньше, чем за 3 час до отхода, а то и больше.3. Негатив с турецкой стороны: таможенный пост работает до 20-00 и если паром отходит в 03-00 ночи, нужно прибыть на отход в море на Украину ДО 20-00. Таможенный пост после 20-00 не работает и даже если у вас все оплачено - некому выпустить вас в море.4. Негатив с украинской стороны: невероятное количество каких-то печатей нужно получить в порту по прибытии парома в порт - до выезда из него. Мой приятель сказал, что прибыли в Черноморск по графику в 7-00 кажется, а выехал из порта только в 16-00. Все это время он двигался согласно Броуновскому движению от одного окошка за печатью к другому.В целом можно рекомендовать.Надеемся, что Украина выйдет из "Красного списка" и Болгария откроет транзит.Список пересматривают каждые 2 недели - следующий раз 15 июля.Поездка Украина-Черновцы-Румыния-Болгария-Стамбул-Анталия - всего 2200 км (из Львова) - всегда была для меня приятным путешествием.Сегодня в Анталии появились авто немецкой регистрации: от Берлина 2900 км - транзит гражданам ЕС через Болгарию открыт. "Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets). akurt

Повідомлень: 4387 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1226 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 656657658659 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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