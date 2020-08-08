Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ol_zy написав: Тот же арбуз сейчас 6,90грн, помидоры 5-15грн на рынке. Инжир по 40грн, абрикосы 20-30 грн, лимоны 35-40грн, бананы от 22грн. Вы ищите по дешевле в Турции и по дороже в Украине для сравнения, я сравниваю с по дешевле в Украине и разницы особой не вижу. И за 350-500 грн из наших маркетов можно выходить с тяжелыми и полными сумками. Единственный + в Турции может быть в медицине, но пока что это все на уровне теорий, а как оно будет на самом деле и чего будет стоить та страховка, когда реально прижмет - это большой вопрос.
Не знаю, мой опыт сегодняшних цен: арбуз видел от 9грн за кг, но есть и по 20 с плюсом, помидоры дешевле 20грн не встречал, а те, что хочется кушать от 35 до 48грн абрикосы не менее 30грн.
вы же понимаете, что, если вы чего-то не видели, то это не значит, что такого нет? а просто вы плохо искали
ol_zy прикольно пытается доказать недоказуемое. Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины - не вопрос. Не живи.
"Всякому городу нрав и права; Всяка имеет свой ум голова..." Нужно действовать от обратного, пусть он докажет с фактами на руках, а не опираясь на Интерфакс Россия, что именно ему не нужно жить за границей. Я с интересом почитаю.
Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что akurt'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, а кому-то не там, где он живет - очень хорошо. Если бы беседа была в "Красном уголке" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно. А так просто забавно...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...