Додано: Нед 09 сер, 2020 18:09

ol_zy прикольно пытается доказать недоказуемое.

Ну вот не нравится ему жить за пределами Украины - не вопрос.

Не живи.



"Всякому городу нрав и права;

Всяка имеет свой ум голова..."

Нужно действовать от обратного, пусть он докажет с фактами на руках, а не опираясь на Интерфакс Россия, что именно ему не нужно жить за границей.

Я с интересом почитаю.



Меня вообще забавляет реально то, что постоянно пытаются доказать что akurt'y плохо ТАМ, ГДЕ ОН САМ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛ, а кому-то не там, где он живет - очень хорошо.

Если бы беседа была в "Красном уголке" Металлургического завода или колхоза "Заповіт Ілліча" - и на всех смотрел бы грозно тов. Ленин, который из своих 54-х лет прожил 15 лет во Франции, Польше и так далее - то было бы понятно.

А так просто забавно...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал. Жах...