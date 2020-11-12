Додано: Вів 24 лис, 2020 20:01

Пане Квесторе_поверніться - додаток:

- я НЕ маю депо з листопада 2013.

- я мав депо за кордоном - в Туреччині - влітку 2018 та до вересня 2019. Заробив трохи грошенят.

- планував відкрити депо в Туреччині з вересня 2019 - було 16% річних; врахувавши всі "за" та "проти" - не грався в ту забавку.

Моя логіка була проста і стратегічна: навіщо гратися в депо, якщо падіння курсу турецької ліри за 3-6 місяців ПЕРЕКРИВАЄ всі депо - разом взяті.

В той же час погоджуюсь, на певних етапах - наприклад, з 2015 по 2016 рік - депо в доларі США в Україні приносило 12% річних по валюті і то було вигідніше здачі квартир в оренду.

Але в 2016/2017 вже було 8,5, а потім і нижче.

За моїми розрахунками депо в Україні з 2017 року мають ВІД"ЄМНИЙ результат.

Нагадаю, з листопада 2013 року я не мав жодних збережень в жодному банку України.

Перехрещуся. Все зробив вчасно.



Про інші варіанти заробітку - крім депо та здачі в оренду квартир - як РОЗУМНУ альтернативу:

1) Робота, яка не вимагає вашої присутності за місцем проживання;

2) (видалено).

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.