Finance.ua: Молодіжний кредит на житло

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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 20 тра, 2020 13:37
Размечтались. Давно порезали программу молодёжного кредитования. Оставили лишь финансирование действующих программ. Оставили так же возможность, в редких случаях, для ветеранов АТО и соц. групп. Молодёжное кредитование было приостановлено ещё в 2014 году (кто не в курсе).
Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:27
Я получила молодежный кредит в Харькове в прошлом году. Ожидала свою очередь почти два года, но это реальная возможность улучшить жилищные условия.
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