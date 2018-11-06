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Finance.ua: Ставки за мікрокредитами по-новому: як...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 01 тра, 2025 02:20
Пропонуємо до обговорення:
Усе, що треба знати про новий закон
Під час засідання Верховної Ради 22 листопада народні депутати підтримали в другому читанні законопроєкт № 9422, який обмежує ставки за мікрокредитами. «За» проголосували 255 обранців. Документ 21 грудня підписав президент. Він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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