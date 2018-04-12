Акция. Подводные камни заманчивых предложений застройщиков.

Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:13

У меня подруга так квартиру купила по акции еще на этапе строительства дома. Потом понеслось - сдали объект на 9 месяцев позже заявленного, Обещанных газовых котлов в квартирах не оказалось - их поставили еще через 6 месяцев. При этом дом построился 11-этажный, а выше 9-10 газ вроде как проводить нельзя. В итоге "счастливые" владельцы последних этажей за свой счет переделывались под электроотопление.. + были стандартные проблемы-затягивания с подводкой коммуникаций и получением адреса....Люди больше года не начинали делать ремонт, так как было непонятно что будет с домом в итоге...Тем более строил его непоследний человек из Партии Регионов, а когда власть поменялась, то вылезла куча проблем с документами и сертификатам на дом.......Так что на свой страх и риск все эти акции....