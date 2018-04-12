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Акция. Подводные камни заманчивых
предложений застройщиков.

Акция. Подводные камни заманчивых предложений застройщиков.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:35

Акция. Подводные камни заманчивых предложений застройщиков.

Последнее время все чаще у застройщиков можно увидеть интересные предложения, купить 1 или 5 квартир в доме с большой скидкой. Варианты могут быть разные.
Но что это? Попытка привлечь инвестора или же продажа некачественной и с большими недостатками квартиры? Поделиться своими историями можно в этой теме.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:29

купил квартиру по акции , доволен был как краб,НО не долго ,как оказалось дом находится с подветренной стороны завода по переработке отходов , жить можно ,но не долго, смрад ,преследует ежедневно и ежечасно,ЛЕТОМ , покупка совершалась в зимний период ,когда завод как оказалось простаивает и подвоха не было.расстроился до жути , слава богу помог риелтор перепродать ее (дешевле естевственно) другим ЛОХам (предприятие ,как раз упомянутого завода )купили для сотрудников ,ах как они не любят своих рабочих.
зло ага? блин проза жизни.
sve79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:09

Re: Акция. Подводные камни заманчивых предложений застройщик

  Assistant_Portal написав:можно увидеть интересные предложения, купить 1 или 5 квартир в доме с большой скидкой.

есть ссылка на такие предложения? Особенно на 5 квартир с большой скидкой
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:11

Акция всегда делается не просто так, а с выгодой для застройщика. Лучше немного заплатить больше, но и получить гораздо больше качества на выходе. Скупой платит дважды!
Алена20
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:12

Акция конечно хорошо, но я бы не стала покупать)) Там где акция, всегда все очень плохо...
lana88p
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:13

У меня подруга так квартиру купила по акции еще на этапе строительства дома. Потом понеслось - сдали объект на 9 месяцев позже заявленного, Обещанных газовых котлов в квартирах не оказалось - их поставили еще через 6 месяцев. При этом дом построился 11-этажный, а выше 9-10 газ вроде как проводить нельзя. В итоге "счастливые" владельцы последних этажей за свой счет переделывались под электроотопление.. + были стандартные проблемы-затягивания с подводкой коммуникаций и получением адреса....Люди больше года не начинали делать ремонт, так как было непонятно что будет с домом в итоге...Тем более строил его непоследний человек из Партии Регионов, а когда власть поменялась, то вылезла куча проблем с документами и сертификатам на дом.......Так что на свой страх и риск все эти акции....
rozabaku
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:35

Как правило, подобные скидочные акции на 2-5 квартир вызваны объктивными проблемами с акционными квартирами. Это может быть либо 1й этаж, где влажность оказалась выше ожидаемой, или сильно заметен шум от работающих установок/лифта… Так что перед покупкой 1й из пары акционных квартир в новом доме следует трижды подумать, не обойдётся ли она в итоге дороже.
Irisssska
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:36

  Serg-ik написав:
  Assistant_Portal написав:можно увидеть интересные предложения, купить 1 или 5 квартир в доме с большой скидкой.

есть ссылка на такие предложения? Особенно на 5 квартир с большой скидкой

Ага. Запустили обсуждения на осговании "чётвёртый сон веры павловны".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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