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Акция. Подводные камни заманчивых предложений застройщиков.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:35
Последнее время все чаще у застройщиков можно увидеть интересные предложения, купить 1 или 5 квартир в доме с большой скидкой. Варианты могут быть разные.
Но что это? Попытка привлечь инвестора или же продажа некачественной и с большими недостатками квартиры? Поделиться своими историями можно в этой теме.
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Assistant_Portal
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:29
купил квартиру по акции , доволен был как краб,НО не долго ,как оказалось дом находится с подветренной стороны завода по переработке отходов , жить можно ,но не долго, смрад ,преследует ежедневно и ежечасно,ЛЕТОМ , покупка совершалась в зимний период ,когда завод как оказалось простаивает и подвоха не было.расстроился до жути , слава богу помог риелтор перепродать ее (дешевле естевственно) другим ЛОХам (предприятие ,как раз упомянутого завода )купили для сотрудников ,ах как они не любят своих рабочих.
зло ага? блин проза жизни.
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sve79
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:09
Assistant_Portal написав:
можно увидеть интересные предложения, купить 1 или 5 квартир в доме с большой скидкой.
есть ссылка на такие предложения? Особенно на 5 квартир с большой скидкой
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:11
Акция всегда делается не просто так, а с выгодой для застройщика. Лучше немного заплатить больше, но и получить гораздо больше качества на выходе. Скупой платит дважды!
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Алена20
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:12
Акция конечно хорошо, но я бы не стала покупать)) Там где акция, всегда все очень плохо...
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lana88p
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:13
У меня подруга так квартиру купила по акции еще на этапе строительства дома. Потом понеслось - сдали объект на 9 месяцев позже заявленного, Обещанных газовых котлов в квартирах не оказалось - их поставили еще через 6 месяцев. При этом дом построился 11-этажный, а выше 9-10 газ вроде как проводить нельзя. В итоге "счастливые" владельцы последних этажей за свой счет переделывались под электроотопление.. + были стандартные проблемы-затягивания с подводкой коммуникаций и получением адреса....Люди больше года не начинали делать ремонт, так как было непонятно что будет с домом в итоге...Тем более строил его непоследний человек из Партии Регионов, а когда власть поменялась, то вылезла куча проблем с документами и сертификатам на дом.......Так что на свой страх и риск все эти акции....
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rozabaku
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:35
Как правило, подобные скидочные акции на 2-5 квартир вызваны объктивными проблемами с акционными квартирами. Это может быть либо 1й этаж, где влажность оказалась выше ожидаемой, или сильно заметен шум от работающих установок/лифта… Так что перед покупкой 1й из пары акционных квартир в новом доме следует трижды подумать, не обойдётся ли она в итоге дороже.
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Irisssska
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:36
Serg-ik написав: Assistant_Portal написав:
можно увидеть интересные предложения, купить 1 или 5 квартир в доме с большой скидкой.
есть ссылка на такие предложения? Особенно на 5 квартир с большой скидкой
Ага. Запустили обсуждения на осговании "чётвёртый сон веры павловны".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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