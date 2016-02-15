Добрый день! Подскажите пожалуйста, при открытии Фоп: Сеть платежных терминалов, нужна ли книга доходов и расходов?
Как это описать в КВЕД?
Способ налогообложения - единый налог на 2 группе??
Заранее спасибо)
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Фінансовий та бухгалтерський аудит в Україні. Новини в сфері аудиту, оподаткування, бухгалтерського обліку та застосування законодавства України.
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:56
Регистрация ФОП.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при открытии Фоп: Сеть платежных терминалов, нужна ли книга доходов и расходов?
Как это описать в КВЕД?
Способ налогообложения - единый налог на 2 группе??
Заранее спасибо)
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