RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Аудит та бухгалтерський облік
/
Регистрация ФОП.

Регистрация ФОП.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фінансовий та бухгалтерський аудит в Україні. Новини в сфері аудиту, оподаткування, бухгалтерського обліку та застосування законодавства України.
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:56

Регистрация ФОП.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, при открытии Фоп: Сеть платежных терминалов, нужна ли книга доходов и расходов?
Как это описать в КВЕД?
Способ налогообложения - единый налог на 2 группе??
Заранее спасибо)
Alechka
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:10

Alechka
Алечка, добрый день.
Вопрос еще актуален?)
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7586
З нами з: 27.07.10
Подякував: 388 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продолжается регистрация участников на Бухгалтерский бизнес-
dana_ube » Пон 15 лют, 2016 10:23
0 2810
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2016 10:23
dana_ube

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2967)
09.07.2018 16:29
Squeeze-out (318)
09.07.2018 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.