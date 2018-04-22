Відтік працездатного населення з України досяг...

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kalinavalera1 написав:но тут и личная выгода была - использовал Присяжнюка в личных целях несколько лет - но платил не со своего кармана , а из бюджета - и так вы согласны что "пятен" хватает. Ну пятна понятие растяжимое. Пятна есть даже на Солнце. А вот уголовные преступления - при этом даже якобы "без личной выгоды"
ведомственного водилу в личных целях?
Идите батон золотой снова отмажьте, было хоть смешно.
kalinavalera1 написав:Министром МВД Югик был в 2005 - 2006 году, значит и пенсию фальшевал в 2006 году
Раз пишете повідомлення, то значить маєте інтернет - самі собі поточнюйте, а то абсолютно непредметна дискусія. Я вам цифри і факти - ви видумки і встановлення моїх мотивів.
28 січня 2010 року Верховна Рада України (з 3-ї спроби, в проміжку між двома турами президентських виборів) звільнила Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ («за» проголосував 231 нардеп з 226 необхідних). Того ж дня уряд призначив Луценка першим заступником міністра внутрішніх справ і виконувачем обов'язків міністра.[8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%B8%D1%87
Щодо Приступлюка, а не Присяжнюка (?) з абсолютно антилуценківської статті:
У лютому 2005 р., як всі пам’ятають, Луценко стає главою МВС. А Приступлюк — ні, не помічником-консультантом міністра і не шофером у міністерському гаражі. Він прийнятий на службу в органи «на посаду старшого оперуповноваженого 4-го сектора 2-го відділу 2-го управління Департаменту розвідувально-пошукової діяльності МВС України з присвоєнням спеціального звання капітан міліції». Прийнятий в 47 років від народження, що прямо суперечить «Положенню про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС», відповідно до якого міліцейські чини нижче полковника служать до 45 років. Чим міг бути корисний на оперативно-розвідувальній роботі мужик із двадцятирічним стажем перевезення радіоапаратури (або заводського начальства)? У грудні 2006 р. Луценка вперше знімають з посади міністра. Через три місяці з «органів» звільняють і «оперуповноваженого» капітана Приступлюка. Відзначимо, звання не позбавляють, стусана під зад не дають — тихо «ідуть» за віком. Але в грудні 2007 р. Термінатор повертається. А наступного дня повертається і його улюблений водій — на посаду старшого оперуповноваженого 4-го сектора 1-го відділу 2-го управління Департаменту оперативної служби МВС України в усе тому ж званні капітана міліції. Повертається без кадрової комісії, оформляється за день. Через два місяці він вже старший опер з особливих доручень. Кар’єра «водія для Юри» рвонула вгору. Вже в грудні 2008 р. він стає помічником міністра відділу поточної діяльності. А ще через рік Приступлюка звільняють за віком... щоб наступного дня повернути на колишню посаду, але вже як держслужбовця 9 рангу. І лише коли змінилася влада, Приступлюк написав заяву «за власним бажанням». До цього часу Леонід встиг стати підполковником міліції. «Закон і честь» — 11.02.2009 р. У жовтні 2008 р. Луценко звернувся з листом до прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з проханням про зарахування у вислугу років терміну перебування Приступлюка на посадах водія. У результаті МВС нарахувало міністерському земляку не шість з половиною, а 22 роки вислуги. Загальний же пенсійний стаж у Приступлюка становив 29 років. Відповідно, пенсію йому нарахували без малого 6 тис. грн. на місяць, плюс 27,7 тис. грн. одноразової допомоги. https://rivnepost.rv.ua/news/vodiy-dlya-yuri
Kripo Это вы пишете несуразную и смехотворную ложь. Швейцарские депутаты не могут иметь водителей уже потому, что они не получают зарплату и занимаются депутатской деятельностью , как и должно быть бесплатно, на общественных началах.
Исторической особенностью Швейцарии была идея непрофессионального парламентаризма, когда законодательные органы власти как на федеральном, так и местном уровнях формируются из депутатов, работающих на общественных началах, в соответствии с так называемым «милиционным принципом». Целью было сделать так, чтобы парламентарии не превращались в недоступный и закрытый от общества политический класс, чтобы в обществе не возникала изолированная политическая «элита» и чтобы, и это, наверное, самое главное, федеральный центр ни в коем случае не получил «лишней» власти, которая дала бы ему возможность ущемить суверенитет кантонов (субъектов федерации).
В наши дни в Швейцарии в этом смысле ничего не изменилось: 46 депутатов Совета кантонов, малой палаты парламента, и 200 избранных членов Национального совета, большой палаты, занимаются политикой, так сказать, без отрыва от производства , приезжая в Берн четыре раза в год с тем, чтобы поучаствовать в очередной трёхнедельной парламентской сессии.
Психологи - не врачи, и не лечат людей, лечат психиатры - у них медикаментозное лечение. А психологи консультируют и направляют в случае признаков психической болезни к психиатрам. Или направляют мысли клиента в правильное русло. У людей бывают пограничные состояния. Или просто расстройства эмоциональные. Все на усмотрение клиента при этом. Диагноз устанавливает комиссия в лечебном учреждении, но психологи в нее как правило уже не входят, входят психиатры.
kalinavalera1 написав:Kripo Это вы пишете несуразную и смехотворную ложь. Швейцарские депутаты не могут иметь водителей уже потому, что они не получают зарплату и занимаются депутатской деятельностью , как и должно быть бесплатно, на общественных началах.
Про "депутатов" - там кстати не парламентаризм, директория...
Kripo написав:kalinavalera1 писал(а): Кстати , в Швейцарии , богатейшей стране мира - депутаты, чиновники и министры ездят на работу на велосипедах. Берегут окружающую среду и экономят деньги налогоплательщиков. У них нет шоферов, лакеев и прислуги.
я работал год в Швейцарии, это не так.
может извинитесь?!
kalinavalera1 написав:А психологи консультируют и направляют в случае признаков психической болезни к психиатрам. Или направляют мысли клиента в правильное русло.
точно что "пограничное состояние" с Россией...
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 27 кві, 2018 18:29, всього редагувалось 2 разів.
kalinavalera1 написав:Министром МВД Югик был в 2005 - 2006 году, значит и пенсию фальшевал в 2006 году
У лютому 2005 р., як всі пам’ятають, Луценко стає главою МВС. А Приступлюк — ні, не помічником-консультантом міністра і не шофером у міністерському гаражі. Він прийнятий на службу в органи «на посаду старшого оперуповноваженого 4-го сектора 2-го відділу 2-го управління Департаменту розвідувально-пошукової діяльності МВС України з присвоєнням спеціального звання капітан міліції». Прийнятий в 47 років від народження, що прямо суперечить «Положенню про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС», відповідно до якого міліцейські чини нижче полковника служать до 45 років. Чим міг бути корисний на оперативно-розвідувальній роботі мужик із двадцятирічним стажем перевезення радіоапаратури (або заводського начальства)? У грудні 2006 р. Луценка вперше знімають з посади міністра. Через три місяці з «органів» звільняють і «оперуповноваженого» капітана Приступлюка. Відзначимо, звання не позбавляють, стусана під зад не дають — тихо «ідуть» за віком. Але в грудні 2007 р. Термінатор повертається. А наступного дня повертається і його улюблений водій — на посаду старшого оперуповноваженого 4-го сектора 1-го відділу 2-го управління Департаменту оперативної служби МВС України в усе тому ж званні капітана міліції. Повертається без кадрової комісії, оформляється за день. Через два місяці він вже старший опер з особливих доручень. Кар’єра «водія для Юри» рвонула вгору. Вже в грудні 2008 р. він стає помічником міністра відділу поточної діяльності. А ще через рік Приступлюка звільняють за віком... щоб наступного дня повернути на колишню посаду, але вже як держслужбовця 9 рангу. І лише коли змінилася влада, Приступлюк написав заяву «за власним бажанням». До цього часу Леонід встиг стати підполковником міліції. «Закон і честь» — 11.02.2009 р. У жовтні 2008 р. Луценко звернувся з листом до прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з проханням про зарахування у вислугу років терміну перебування Приступлюка водієм https://rivnepost.rv.ua/news/vodiy-dlya-yuri
Ну наконец выяснили. Фальшевали зарплаты документы Приступлюку с февраля 2005 года, и все это время доллар был по 5 несколько лет, а на пенсию он вышел в феврале 2009 ? Или даже позже ? Вы таки правы от части. Совершалось преступление когда доллар был по 5, и в это время югик был получателем выгоды, но сам пенсионер стал получать выгоду когда доллар сканул до 8. Вынужден признать. Но что эт меняет по сути ? Доллар как раз скакнул. А что подполковник особого отдела помощник министра , госслужащий 9 ранга получает пенсию 6 000 гр. ? Тут я пока еще не верю. Я знаю полковников - не бедствуют - имели большие депо. Даже обычные. Жаль время тратить - ведь по сути ниче не меняет. Но вашу правоту в некоторых местах и не по сути - не могу не признать. Зарплата сейчас у госслужащих высокого ранга от 20 000 до 30 000 тысяч гривен. Премии у них 90% и еще 3-4 вида надбавок. Выходит до 100 000 зарплата. Ну как было тогда труднее сказать. Да его сфальшованные ранги и должности трудно выяснить - их много. Максимум крали. Жаль время.... Это же ничего не меняет.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 27 кві, 2018 18:52, всього редагувалось 2 разів.
Kripo написав:Эти вот "депутаты на велосипедах" получаюt "возмещение за потраченное время" - есть таблица, плюс жрачка и так далее... 100к франков в год насчитывают.. хотите просветиться - https://www.schweizamwochenende.ch/poli ... -131068840
И что ? Это компенсация за отель и проезд или перелет и тп. Не думаете же вы что они прямо из своих кантонов едут на велосипедах ? Это в Берне они на великах. По вашим ссылкам ниче не открывается. А там где открывается нет такой цифры 100 000 франков и близко. Есть знак вопроса между 1 300 или 13 000 - это вижу.
Это в каком селе? Кто-то и за бутылку водки будет работать. В прошлом году отдыхал летом в Турции в Sarigerme в Hilton, там даже указатели направлений на турецком, английском и украинском! Сейчас в Египте в шарме в отеле Albatros, так тут большинство туристов вообще на украинском разговаривает.Почти все остальные на русском, большинство из которых тоже украинцы Знакомые, которые рабочими работают, меньше 10 000 грн в месяц не получают. Клерки офисные около 7000 грн в месяц. А большинство знакомых считает 26 000 грн в месяц - ооооочень скромной зарплатой, за которую работать точно не стали бы(сфера it)
Сказочник. Вы соотношение паспортов (русские,украинцы,белоруры ) на экскурсиях видели? А я видел, когда из Черногории в Хорватию на экскурсию с русскоязычным гидом поехали. К слову, ни разу не видел надписей на украинском , а на русском -- полно.
Кстати, подтверждаю. Недавно была в Стамбуле, русскую речь слышала, а вот украинской или даже суржика нет (((.
Летел я как то с такими "националистами" из Львова. В Борисполе к девушке прицепились чому не на мове размовляете.
И твою ж мать в Шарме эти "нацоналисты" при выходе из літака как начали лупить на москальской мове я аж онемел. И такую братву можно спокойно за каких то колхозников из Рязани принять. Хорошо , что эти патриоты по массковски говорить не начали.