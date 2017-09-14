RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:11

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:особливо ЄС :D :D :D

так звісно. ЄС дуже забюрократизований - й зараз буде це вирішувати. особливо що робити з тими, хто постійно проти, як та Баба Яга. у військовому сенсі - однозначно сильніше.
В ваших розовых мечтах.
"Я о военных вопросах не пишу".
Если всё так "однозначно", так чего ж они заметушились и начали увеличивать оборонные расходы и численность армий?

ви читаєте, про що пишуть? так, вони почали збільшувати військові витрати й через це стають сильнішими. поточний час, це відбувається зараз. ЄС посилюється й не лише ЄС, Раша слабшає - про це йшла мова...
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:17

  Shaman написав:так за такою логікою..
якби капітулював режим путіна то про якісь суди можно було б розмовляти. Зараз дотискають капітуляцію зеленського так шо ще можуть бути суди проти України, і скоріше за підрив потоку або якісь схожі втрати.
Але це поки другорядні питання
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:27

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Це не хід конем, це цугцванг.
Трамп пропонував це Зеленському раніше і не раз. Зе відмовлявся, бо були варіанти. Тому відповідь Трампа(непублічна) очевидна - треба було погоджуватись раніше.
Зеленский никогда не отвергал проведение выборов после окончания войны.

Нє, ну це якась примітивщина.
Для того щоб "проведение выборов после окончания войны" потрібно закінчити війну. Зе неодноразово не погоджувався на умови Трампа закінчення війни.

Взагалі я про інше. Були пропозиції заморозити бойові дії і провести вибори. Зе на це не погоджувався(як мінімум я пам'ятаю негативну реакцію Зе на такі пропозиції).
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:29

  Banderlog написав:
  Shaman написав:так за такою логікою..
якби капітулював режим путіна то про якісь суди можно було б розмовляти. Зараз дотискають капітуляцію зеленського так шо ще можуть бути суди проти України, і скоріше за підрив потоку або якісь схожі втрати.
Але це поки другорядні питання

ця угода на капітуляцію поки не тягне. капітулювати ми можемо й без утисків.

там й подивимось які будуть суди й проти кого. але за кого ти вболіваєш, воно зрозуміло, хоч ти цього й не визнаєш...
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:40

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:так за такою логікою..
якби капітулював режим путіна то про якісь суди можно було б розмовляти. Зараз дотискають капітуляцію зеленського так шо ще можуть бути суди проти України, і скоріше за підрив потоку або якісь схожі втрати.
Але це поки другорядні питання

ця угода на капітуляцію поки не тягне. капітулювати ми можемо й без утисків.

там й подивимось які будуть суди й проти кого. але за кого ти вболіваєш, воно зрозуміло, хоч ти цього й не визнаєш...
до чого тут ми?
Це капітуляція зеленського і його команди . Понятно що загоніння на церкву їм доведеться відповідати. Хула на Духа Святого не прощається.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:43

  Shaman написав:..............
так за такою логікою й нацисти воювали як всі в 2СВ. але це ж не так. й ви це розумієте. якщо прибрати ваше кепкування, то так, на рівні керівництва у військах Раші заохочують (чи як мінімум не чинять перепон) для всіх цих звірств. й ви самі пишете, у вермахті такого не було. в ЗСУ немає ж такого відношення?
А вот такого я не писал.
Наоборот сослался на выставку, организованную в 1995 году, которая оспорили утверждения о "чистом вермахте" именно на основании того, что на Востоке он вёл войну иначе, чем на Западе. Найдите и почитайте, там приводятся приказы немецкиз военачальников по поводу войны на Востоке и славянских народов.
Но ИРПпИ не до чтения, он и так всё знает.

ким ти був 50 років тому - тобі краще знати. а ще дідусю Фройду...
Опять детсадовские методы спора. Но вы - типичный сексот по зову души. А вот на вертухая не тянете. Слабоваты.

Нікарагуа, Венесуела - яка різниця...
Прошу прощения - описка. Но по сути разницы нет.

про яке вторгнення йде мова? хтось буде референдум про при'єднання проводити? зараз завдання - знищити керівництво наркокартелей. а якщо виявиться, що це одночасно є влада у Венесуелі - то їм доведеться обрати іншу. точніше, вже двічі обрали - але черговий диктатор вчепився в крісло...
"керівництво наркокартелей" не присутствует на судах. Даже на тех, которые перевозят наркотики. И которые добивают вторым выстрелом.
Так что об их уничтожении речь не идёт. Так же, как Саддама не уничтожали в 1991 за Кувейт, а уничтожили только в 2003 без всяких оснований.
А повод можно придумать всегда. Было бы желание.

  Shaman написав:.............
ну й головна помилка (але надія різних бовдурів) - що Раша ніколи не програє... ми вже зараз спостерігаємо програш Раші. з кожним днем війни країна слабшає на відміну тих, з ким вона намагається конкурувати - а конкуренти всі посилюються.
Надія різних бовдурів.
Если мы уже "зараз спостерігаємо програш Раші", то зачем идти на переговоры на явно тяжёлых условиях?
Надо продолжать войну, победа уже вот-вот в наших руках!
Так, шаман? Ещё один шаманский танец и мы победим!
Или я опять приписываю вам свои мысли? :)
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:54

  Shaman написав: капітулювати ми можемо й без утисків.

ні, не можемо :D
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 14:05

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Це не хід конем, це цугцванг.
Трамп пропонував це Зеленському раніше і не раз. Зе відмовлявся, бо були варіанти. Тому відповідь Трампа(непублічна) очевидна - треба було погоджуватись раніше.
Зеленский никогда не отвергал проведение выборов после окончания войны.

Нє, ну це якась примітивщина.
Для того щоб "проведение выборов после окончания войны" потрібно закінчити війну. Зе неодноразово не погоджувався на умови Трампа закінчення війни.
Це не примітивщина.
Пока что не было "умов Трампа" хоть с какими-то адекватными гарантиями на будущее.
И не было умов, на которые соглашалась РФ.

Взагалі я про інше. Були пропозиції заморозити бойові дії і провести вибори. Зе на це не погоджувався(як мінімум я пам'ятаю негативну реакцію Зе на такі пропозиції).
Напомните, когда и от кого были предложения "заморозити бойові дії і провести вибори".
Я такой глупости не помню. И на такое Путин уж точно не согласится.

Сегодня США делают всё, чтобы как-то закончить войну и чтобы Зеленского не переизбрали, думая, что с новым президентом Путин будет вести себя иначе.
Для этого прекращена помощь США и даже отменялась косвенная поддержка в виде предоставления разведданных. Для этого сейчас по полной раскручен коррупционный скандал.
Я даже не буду говорить о глупости или наивности Трампа, если он действительно рассчитывает ублажить Путина сменой президента Украины.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 14:43

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Це не хід конем, це цугцванг.
Трамп пропонував це Зеленському раніше і не раз. Зе відмовлявся, бо були варіанти. Тому відповідь Трампа(непублічна) очевидна - треба було погоджуватись раніше.
Зеленский никогда не отвергал проведение выборов после окончания войны.

Нє, ну це якась примітивщина.
Для того щоб "проведение выборов после окончания войны" потрібно закінчити війну. Зе неодноразово не погоджувався на умови Трампа закінчення війни.
Взагалі я про інше. Були пропозиції заморозити бойові дії і провести вибори. Зе на це не погоджувався(як мінімум я пам'ятаю негативну реакцію Зе на такі пропозиції).

Трамп вже 8 воєн зупинив. Зокрема між Тайландом і Камбоджею. Особисто я не бучу ефективного результату від цих зупинок...
І не бачив адекватних пропозицій від нього які хоча б трошки влаштувала більшість сторін.
Спроби нагнути нас під пропозиції рашки я за такі пропозиції не вважаю.
