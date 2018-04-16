З початку року українські авіакомпанії почали перевозити на 12,7% більше пасажирів.
Дивися повний текст Омелян хоче пересадити українців на літаки.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 15:08
Омелян хоче пересадити українців на літаки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян хоче пересадити українців на літаки.
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:09
А в индивидуальном порядке на частные дроны - и дороги делать и латать не надо.
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