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Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:47
Re: «Київстар» змінює тарифи
Безлимитные тарифы - зло!
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:16
Re: «Київстар» змінює тарифи
Да стартовые пакеты 3Моб на каждом углу не продают...я свои покупал часть в магазине "АЛЛО" а часть через их сайт..
Насчет "блокировки".. у меня так карточку Водафона заблокировали.. оказалось, что нельзя раздавать с нее интернет).. так что наверно вы что то нарушили..я уже как пару лет всю родню на 3Моб перевел и никому ничего не блокирует...включил в телефоне роуминг (для 3Моб в сети Водафон он БЕСПЛАТНЫЙ)..и нормально все работает..
да обычный телефон подойдет...для кнопочного телефона надо в настройках только включить роуминг..
да все сохраняется РОУМИНГ БЕСПЛАТНЫЙ.. вы просто можете в телефоне в настройках сети выбрать или сеть 3Моб или сеть Водафон и подключиться на выбор...ну или нажать кнопку "автоматический выбор", тогда телефон сам выберет сеть, там где покрытие 3Моб в нем будет а там где его нет переключиться на Водафон...
- а как же тогда "навар"? ))Бубло потраченное на тендеры на до же "отбивать" как то.. так что или платите абонплату или вам снимут все со счета через 2-3 гривны за "дневные пакеты услуг"..
В общем я знаю только ДВА оператора где нет абонентки это 3Моб и пакет "Грин" там абонки нет и пакет ""Едина Краина" от Интертелекома, но там надо покупать еще и телефон CDMA стандарта, а это минимум 550+ грн доп растрат..хотя тут есть и +,CDMA телефон более "экологичен" то есть у него меньше уровень излучения и при разговоре не так сильно "выжигает" мозги)) + покрытие почти 100% по всей стране..
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:30
Как же достало нытье нищебродов. У нас и так копеечные тарифы на связь. Где еще за 3.5 бакса можно пользоваться связью себе особо ни в чем не ограничивая ?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:26
Полностью согласен. Они бы в Европе цены на связь посмотрели, тогда бы меньше тут вонь разводили... При желании можно подобрать за $2 себе тариф с безлимом внутри сети, кучей интернета в пакете и ещё допки какие-нибудь приятные будут...
Но ведь этого ж мало. Надо чтобы безлимитку и при этом платить 5 грн раз в полгода. Менталитет жлобья
Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:32
Re: «Київстар» змінює тарифи
Вспомнил есть еще один нишевый оператор в Украине - LycaMobile Україна, там есть как пакеты так и просто тарифы без абонентки 30/10 как в принципе и на 3Мобе..
Насчет местных 3,5 баксовых ВИП-ов)) к примеру Польша возьмем ту же ЛайкаМобайл только польскую и смотрим раздел - Krajowe stawki Prepaid --и видим первое что ->
10zł /30 dni
Do Wszystkich XS
100Krajowe minuty
100Krajowe SMSy
1GBKrajowy Internet
как видим 10 злотых это не 3,5 как привыкли тратить местные "трех долларовые ВИП-ы" а немного меньше.. около 2.5 уе... в общем "нищеброды" поляки с их доходами раз так в 5+ и больше наших, тратят меньше чем у нас и ничего как то.. не страдают от этого..
Конечно можно с дуру купить и бизлимит за 100+ но от этого связь "вкуснее" не станет).. а понты они лимита по цене не имеют.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:45
о да, 100 мин это сила
Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:48
Re: «Київстар» змінює тарифи
1 Гб? Годится разве что если вайфай на каждом углу
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:33
У пользователей мобильной связью смартфонов менее 50%, у имеющих смартфоны 20-30% не андройд, у тех кто на андройд 4G поддержат только 30%. И с введением 4G поднимают цены. Сколько пользователей им смогут пользоваться?
P.S В Кодре что за Макаровым 3G работает только у Лайф.
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