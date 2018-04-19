Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.
Вы опять за вранье взялись?
Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 60 долларов - по 2 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 70% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! Очень далеко за єтой чертой. И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.
Кстати ! При Януке мы вписывались более или менее со скрипом в нормы ООН.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 21 кві, 2018 17:44, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.
Вы опять за вранье взялись?
Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 90 долларов - по 3 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 40% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.
Вранье и то, что большинство пенсов столько получают, и что по пенсионерам можно судить о большинстве в Украине. Да и вообще при чем тут пенсы. Вранье на вранье.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.
Вы опять за вранье взялись?
Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 60 долларов - по 2 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 70% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.[/quote] Вранье и то, что большинство пенсов столько получают, и что по пенсионерам можно судить о большинстве в Украине. Да и вообще при чем тут пенсы. Вранье на вранье.
Цифирки исправил точнее гляньте - они еще хуже. А что пенсы не люди ? В Украине украинцы - большинство пенсионеры. Дом в котором вы живете , и в котором работаете - построили они, как и больницу - в которой лечитесь.
kalinavalera1 написав:Цифирки исправил точнее гляньте - они еще хуже.
Исправили на еще большее вранье? Вы тут на форуме именно с этой целью пишете - вранье свое тиражировать?
kalinavalera1 написав:В Украине украинцы - большинство пенсионеры.
Опять вранье. Что ж такое.
kalinavalera1 написав:Дом в котором вы живете , и в котором работаете - построили они, как и больницу - в которой лечитесь.
И опять вранье на вранье, впрочем, какая разница, кто что построил. Адекватный человек не будет воспринимать, что все пользующиеся продуктом его труда ему чем-то обязаны, будь то недвижимость, авто или бытовая техника.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
RomanTik написав:Faceless, откройте мне глаза - сколько по вашему получают пенсионеры? Большинство как раз и получают ~ 1500 грн, а т.к. кол-во пенсионеров большое, то всё верно kalinavalera1 говорит.
Я Согласен с тем,что уровень жизни надо определять по самым бедным,в случае с пенсионерами-по самым нищим.Сколько у нас пенсионеров,миллионов 13?Это сейчас примерно половина всего населения.Средняя пенсия,пусть 1700 гр.-но это уровень нищеты,даже не бедности.
RomanTik написав:Faceless, откройте мне глаза - сколько по вашему получают пенсионеры? Большинство как раз и получают ~ 1500 грн, а т.к. кол-во пенсионеров большое, то всё верно kalinavalera1 говорит.
Я Согласен с тем,что уровень жизни надо определять по самым бедным,в случае с пенсионерами-по самым нищим.Сколько у нас пенсионеров,миллионов 13?Это сейчас примерно половина всего населения.Средняя пенсия,пусть 1700 гр.-но это уровень нищеты,даже не бедности.
А в чем логика ориентироваться на самых бедных? Картинка более убогая получается?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Вранье и то, что большинство пенсов столько получают, и что по пенсионерам можно судить о большинстве в Украине. Да и вообще при чем тут пенсы. Вранье на вранье.
ПФ констатує перебування на обліку 12,2 млн пенсіонерів. Для країни з постійно проживаючим населенням в районі 34 млн це значний відсоток. Я вам приведу приклад з власного досвіду Мої батьки хочуть перекрити дах сараю який протікає Потрібно 85 м кв А тепер проста математика в 2013 році вони отримували 2400 грн або $300 пенсії на двох В 2018 після славної перемоги революціі гідності пенсію мають 3000 грн або $115 на двох Ціна метало черепиці в 2013 була 70 грн м кв більш менш норм якості в 2018 році ціна на аналогічну 190 грн м кв Тобто в 2013 році вони могли на пенсію купити 34 м кв і за кілька місяців зібрати необхідну суму В 2018 після п'яти років прозахідних демократичних реформ можуть купити 15 кв м
--- ПС ми ж то знаємо в усьому винен путін
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
RomanTik написав:Faceless, откройте мне глаза - сколько по вашему получают пенсионеры? Большинство как раз и получают ~ 1500 грн, а т.к. кол-во пенсионеров большое, то всё верно kalinavalera1 говорит.
Я Согласен с тем,что уровень жизни надо определять по самым бедным,в случае с пенсионерами-по самым нищим.Сколько у нас пенсионеров,миллионов 13?Это сейчас примерно половина всего населения.Средняя пенсия,пусть 1700 гр.-но это уровень нищеты,даже не бедности.
А в чем логика ориентироваться на самых бедных? Картинка более убогая получается?
Все верно. На бедных и надо ориентироваться. Все не будут бизнесменами, банкирами или программистами. По уровню жизни самых простых людей и определяется хорошая или нет страна. Чем больше денег будет у пенсов, тем больше они их понесут на рынок товаров и услуг, что в свою очередь увеличит доход тех же бизнесменов, банкиров и ритейлеров.