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ТОП-5 найневдаліших
автомобілів XXI століття

ТОП-5 найневдаліших автомобілів XXI століття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 00:24

ТОП-5 найневдаліших автомобілів XXI століття

Пропонуємо до обговорення:
У списку невдах нинішнього століття моделі з США, Європи і навіть Японії.

Дивися повний текст ТОП-5 найневдаліших автомобілів XXI століття.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 00:24

ТОП-4 или найди 5го
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:33

5м был заз "Славута" на американском рынке в выставках не участвовала и в продажу не поступала. :mrgreen:
Ratatui
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