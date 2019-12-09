Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:03

Ірина_ написав:

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео та не пропускайте корисні відео

Міф номер два.

За кожен переказ треба буде звітувати.

Ні, перекази між родичами, друзями, знайомими - це нормально.

Именно это видео крайне сомнительной пользы. От формулировки "Комісії зменшиться, а не з'їдатимуть частину суми" посмеялся. Комиссия в любом случае "з'їдатиме частину суми", если она не нулевая. Вопрос только будет ли она фиксированой или пропорциональной сумме. Кстати, первый вариант на малых суммах может быть и дороже.Дальше они типа собираются развенчивать мифы, но почему-то тоже твердят сказку, что с введением реестра счетов исчезнет банковская тайна и все операции начнут отслеживаться глобально, а не только в рамках одного банка, как сейчас.Вот друзьям и знакомым, если они не родственники в пределах второй степени родства - это не миф. За это уже получатель обязан заплатить 23% и показать в ежегодной декларации о доходах физика. Не думаю, что отменят.Вишенка на торте: встроенная реклама криптообменника в том числе для перевода денег между странами. И ни слова, как такое поступление фиата пояснять финмону. Типа, такой класссный обменник, что по его операциям вопросов у финмона не возникает? Меня терзают смутные сомнения