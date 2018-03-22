Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

SMOKE написав:

Что-тго вы не так пончли. Я как раз и писал про активных и предприимчивых, которые никуда не валят. А вполне себе успешны здесь и живут и в ус не дуют. Видят родителей, встречаются с друзьями, путешествуют, гуляют по городу, в котором знают каждый дворик и т.д. ,а не фигачят куда - то непонятно зачем, прикрываясь пустыми общими фразами из интернета"будущее детей","отсутствие перспектив/возможностей' и прочее. Но повторюсь- каждому свое.Но чтобы валить - нужна цель/причина. Если люди тут всего добились и комфортно живут здесь и детей смогут обеспечить-просто так ехать куда- то лимитой и все ломать они не будут.