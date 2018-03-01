Житель американського штату Массачусетс вдруге за рік виграв у лотерею 1 млн дол.
Дивися повний текст Американець зірвав лотерейний куш в 1 млн дол. вдруге за рік.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 14:53
Американець зірвав лотерейний куш в 1 млн дол. вдруге за рік
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Дивися повний текст Американець зірвав лотерейний куш в 1 млн дол. вдруге за рік.
Додано: Нед 22 кві, 2018 14:53
Ох жеж везучий, ну прямо как ляшко. Интересно сколько лохов в эти выигрыши поверят.
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