RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американець зірвав лотерейний
куш в 1 млн дол. вдруге за рік

Американець зірвав лотерейний куш в 1 млн дол. вдруге за рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:53

Американець зірвав лотерейний куш в 1 млн дол. вдруге за рік

Пропонуємо до обговорення:
Житель американського штату Массачусетс вдруге за рік виграв у лотерею 1 млн дол.

Дивися повний текст Американець зірвав лотерейний куш в 1 млн дол. вдруге за рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81550
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:53

Ох жеж везучий, ну прямо как ляшко. Интересно сколько лохов в эти выигрыши поверят.
adikali
 
Повідомлень: 663
З нами з: 14.03.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, hno3 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Американець виграв в лотерею $457 млн
R2 » Вів 20 бер, 2018 15:50
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 15:50
Дядя Дима
Житель США випадково зірвав джекпот через відсутність...
R2 » Чет 01 бер, 2018 00:16
5 398
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 10:13
komp
Нацбанк вдруге оголосив аукціон з купівлі 100 млн...
R2 » Сер 07 лют, 2018 12:35
4 457
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 14:04
cccp30000
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.