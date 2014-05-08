RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Поліпшення житлових
умов. Оцінка ризиків.

Поліпшення житлових умов. Оцінка ризиків.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 15:54

Поліпшення житлових умов. Оцінка ризиків.

Доброго дня, допоможіть розібратись в задачці)

Маю: квартиру в Києві, 2-кімнатний хрущ 45м2, спальний район, 5 хвилин до метро. Бідна інфраструктура, моральна застарілість житла (суміжні кімнати, маленька кухня, відсутність охорони в під'їзді, дім 1968 року, ще не розвалюється але скоро почне).
Мета: 2-к роздільна квартрира в новобудові, біля метро, гарний розвинутий район.

1. Трохи накоплюю грошей (поки шукаю підходящий варіант), продаю квартиру, складаю все шо є та вкладаю в будівництво. Поки будується знімаю житло та збираю на ремонт з приблизним орієнтиром заселитись через 3-4 роки. Якщо недобудовують залишаюсь на вулиці. Якщо все ок - помітно покращую житлові умови.

2. Накоплюю кошти років 8-10 та купляю квартиру (може десь напівшляху вкладаюсь в іпотеку), хрущ - на здачу студентам. Менші ризики, проте дуже довго, передбачаю часткову втрату накопичень (обвал гривні, невидача депозитів, тощо). Найгірше шо може трапитись в такому варіанті - залишаюся в старому хрущі з пошарпаними ризиками накопиченнями.

Який варіант шановні експерти порекомендуєте?
Lively
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:15

Re: Поліпшення житлових умов. Оцінка ризиків.

Бери готовый новострой в ипотеку/рассрочку, переезжай в него.

После переезда продавай хрущ и гаси долг, остаток будешь гасить с текущих доходов.

Единственным жильем я бы не рисковал.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 07.01.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВСТУПИТИ У СПАДОК З 1 ЛИСТОПАДА ТА НАВІЩО ОЦІНКА МАЙНА ПРИ С
Пчёлка » Чет 24 лис, 2016 11:25
0 2465
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лис, 2016 11:25
Пчёлка
Оцінка нерухомості
Ross__ » Чет 08 тра, 2014 12:28
6 4370
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2015 09:42
beznika4
Експертна оцінка нерухомості
Dariia » П'ят 23 жов, 2015 15:43
0 1850
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2015 15:43
Dariia
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.