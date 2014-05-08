Поліпшення житлових умов. Оцінка ризиків.

Доброго дня, допоможіть розібратись в задачці)
Маю: квартиру в Києві, 2-кімнатний хрущ 45м2, спальний район, 5 хвилин до метро. Бідна інфраструктура, моральна застарілість житла (суміжні кімнати, маленька кухня, відсутність охорони в під'їзді, дім 1968 року, ще не розвалюється але скоро почне).
Мета: 2-к роздільна квартрира в новобудові, біля метро, гарний розвинутий район.
1. Трохи накоплюю грошей (поки шукаю підходящий варіант), продаю квартиру, складаю все шо є та вкладаю в будівництво. Поки будується знімаю житло та збираю на ремонт з приблизним орієнтиром заселитись через 3-4 роки. Якщо недобудовують залишаюсь на вулиці. Якщо все ок - помітно покращую житлові умови.
2. Накоплюю кошти років 8-10 та купляю квартиру (може десь напівшляху вкладаюсь в іпотеку), хрущ - на здачу студентам. Менші ризики, проте дуже довго, передбачаю часткову втрату накопичень (обвал гривні, невидача депозитів, тощо). Найгірше шо може трапитись в такому варіанті - залишаюся в старому хрущі з пошарпаними ризиками накопиченнями.
Який варіант шановні експерти порекомендуєте?