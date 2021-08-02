RSS
Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Програма СвітлоДІМ для ОСББ,
управителів і житлових кооперат

Програма СвітлоДІМ для ОСББ, управителів і житлових кооперат
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 14:54

Програма СвітлоДІМ для ОСББ, управителів і житлових кооперат

Ми отримали перші заявки за програмою СвітлоДІМ і вже їх опрацювали. Частину заявок схвалено – перші виплати надійдуть протягом 48 годин.

Комісія із розгляду заявок засідає щодня для оперативного ухвалення рішень. Частина заявок потребує доопрацювання. У таких випадках районні державні адміністрації зв’яжуться із заявниками та допоможуть виправити помилки й подати документи повторно.

Мета програми – не формальні відмови, а реальна допомога багатоквартирним будинкам у встановленні автономного живлення.

Станом на сьогодні відкрити спеціальний рахунок для участі у програмі можна в Ощадбанку, Райффайзен Банк та Укргазбанку. Ми активно працюємо з банками над розширенням переліку банків-партнерів.

Програма СвітлоДІМ працює. Чекаємо на заявки від ОСББ, управителів і житлових кооперативів.

Усі умови – на сайті: https://svitlodim.gov.ua/
