Про це йдеться в повідомленні компанії в газеті Урядовий кур'єр, передає агентство Інтерфакс-Україна.
Дивися повний текст Укртелеком підвищує ціни за дротове радіо.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 18:53
Укртелеком підвищує ціни за дротове радіо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укртелеком підвищує ціни за дротове радіо.
Додано: Пон 23 кві, 2018 18:54
Еще один идиотский ход умирающей компании. Сколько раз Ахметов повышал цены на стационарный телефон, и сколько миллионов людей от него отказалось?
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:01
Шаг вперед, и сразу же два назад
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:52
90 % телефонов имеют FM - радио и зачем нужно кому то проводное радио? Я бы мог понять его если бы там не было рекламы.. ведь оно платное а так..А потом отключать остатки проводных телефонов..а потом слово Укртелеком исчезнет из языка)).
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:14
FM на телефоне? Вы из города когда-нибудь выезжали? Или думаете за городом никто не живёт? Видели как выглядит радиоточка проводная? Одна крутилка - громкость, и всё! И есть категория людей, в основном пожилого возраста, которые не хотят парится с постоянной зарядкой телефона, с запуском FM приложения мелкими кнопочками или не дай бог на сенсорном экране, поиском наилучшего место приёма и как бы так развесить наушники, чтобы не шипело и так далее. Проводная радиоточка работает всегда, даже когда на всём районе ни у кого нет света, что-то там и про новости раскажет и погоду и какуюто музню включат. А как же гимн Украины в 6:00 утра? Есть люди, которым больше и не надо, подумайте о них, а не только о себе.
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