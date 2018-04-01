Укртелеком підвищує ціни за дротове радіо

Додано: Вів 24 кві, 2018 08:14

FM на телефоне? Вы из города когда-нибудь выезжали? Или думаете за городом никто не живёт? Видели как выглядит радиоточка проводная? Одна крутилка - громкость, и всё! И есть категория людей, в основном пожилого возраста, которые не хотят парится с постоянной зарядкой телефона, с запуском FM приложения мелкими кнопочками или не дай бог на сенсорном экране, поиском наилучшего место приёма и как бы так развесить наушники, чтобы не шипело и так далее. Проводная радиоточка работает всегда, даже когда на всём районе ни у кого нет света, что-то там и про новости раскажет и погоду и какуюто музню включат. А как же гимн Украины в 6:00 утра? Есть люди, которым больше и не надо, подумайте о них, а не только о себе.