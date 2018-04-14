RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Луценко пропонує розгорнути
конфіскацію нерухомості і...

Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:01

  Cler написав:а сам то луценко сможет объяснить происхождение своей недвижимости и денег?...


Умнейший сын бизнесмен, богатая бабушка, пошел в лес за грибами два клада нашел, три раза выиграл в лото забава ну и так далее. Просто фарт и ничего больше. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5507
З нами з: 30.11.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 20:52

  slavek написав:
  R2 написав:Генпрокурор пропонує забирати все, що можна буде підтвердити офіційно.

Так ему первому в очередь на конфискацию

не ему, там всё на детишках фиксируется. Талантливая, залатая маладёшь.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 332
З нами з: 27.05.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:47

  slavek написав:
  R2 написав:Генпрокурор пропонує забирати все, що можна буде підтвердити офіційно.

Так ему первому в очередь на конфискацию


Так у него-же этот подъезд на тещу записан. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7468
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3085 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:50

  Shram написав:Луцик с пьянки в большевики перешел что ли?

Проходили уже вроде после 1918 года - "Экспроприируй экспроприаторов!"
Дальше что?
Землю крестьянам, фабрики рабочим?


"Желаю, чтобы все!"(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7468
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3085 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:59

  Cler написав:а сам то луценко сможет объяснить происхождение своей недвижимости и денег?...


Ну, да:
"― Шариков Отчего это у вас шрам на лбу, потрудитесь объяснить этой даме.
― Я на колчаковских фронтах ранен."
(опять М.А.Булгаков "Собачье сердце").
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7468
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3085 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена
R2 » Сер 25 кві, 2018 21:45
4 113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 23:31
Igorten
Покарають і замовників, і виконавців: Луценко дав старт...
R2 » П'ят 20 кві, 2018 10:15
8 361
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 20:20
warlamp
Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для...
R2 » П'ят 13 кві, 2018 08:55
6 322
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 кві, 2018 14:59
AlifeSoft
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.