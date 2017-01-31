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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:12
Перевод в Украину
Добрый день. Помогите разобраться. Будет переводиться некая сумма от нерезидента в Украину к резеденту (первая линия родства) на банковскую карту. Какая может быть максимально допустимая сумма, чтоб не возник вопрос у налоговой и т.д. ? Деньги будут переводиться как помощь/подарок. Нужно ли платить налог? Спасибо за ответы
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:41
От нерезидента по любому надо платить налог.
Но этот налог платится вами самостоятельно по итогу года и поданной вами годовой декларации физлица, но по факту никто не платит, за редким исключением.
Банки, насколько я понимаю, не передают автоматически информацию о валютных переводах, если они в пределах финмониторинга, а у налоговой пока руки не доходят.
Но эти мои познания исходя из мелких переводов до 1000 долларов.
Что там по суммам финмониторинга, я тут не очень, другие подскажут.
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