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Перевод в Украину

Перевод в Украину
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:12

Перевод в Украину

Добрый день. Помогите разобраться. Будет переводиться некая сумма от нерезидента в Украину к резеденту (первая линия родства) на банковскую карту. Какая может быть максимально допустимая сумма, чтоб не возник вопрос у налоговой и т.д. ? Деньги будут переводиться как помощь/подарок. Нужно ли платить налог? Спасибо за ответы
Kvitancia
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:41

  Kvitancia написав:Добрый день. Помогите разобраться. Будет переводиться некая сумма от нерезидента в Украину к резеденту (первая линия родства) на банковскую карту. Какая может быть максимально допустимая сумма, чтоб не возник вопрос у налоговой и т.д. ? Деньги будут переводиться как помощь/подарок. Нужно ли платить налог? Спасибо за ответы


От нерезидента по любому надо платить налог.
Но этот налог платится вами самостоятельно по итогу года и поданной вами годовой декларации физлица, но по факту никто не платит, за редким исключением.
Банки, насколько я понимаю, не передают автоматически информацию о валютных переводах, если они в пределах финмониторинга, а у налоговой пока руки не доходят.
Но эти мои познания исходя из мелких переводов до 1000 долларов.
Что там по суммам финмониторинга, я тут не очень, другие подскажут.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 15:42

Спасибо за ответ. Походу мало кто разбирается в таком вопросе.
Kvitancia
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 06:59

  freeze написав:
  Kvitancia написав:Банки, насколько я понимаю, не передают автоматически информацию о валютных переводах, если они в пределах финмониторинга,


В пределах финмониторинга - это до 150 000 грн?
Mavr
 
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