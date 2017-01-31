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Перевод в Украину
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:12
Добрый день. Помогите разобраться. Будет переводиться некая сумма от нерезидента в Украину к резеденту (первая линия родства) на банковскую карту. Какая может быть максимально допустимая сумма, чтоб не возник вопрос у налоговой и т.д. ? Деньги будут переводиться как помощь/подарок. Нужно ли платить налог? Спасибо за ответы
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Kvitancia
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:41
Kvitancia написав:
Добрый день. Помогите разобраться. Будет переводиться некая сумма от нерезидента в Украину к резеденту (первая линия родства) на банковскую карту. Какая может быть максимально допустимая сумма, чтоб не возник вопрос у налоговой и т.д. ? Деньги будут переводиться как помощь/подарок. Нужно ли платить налог? Спасибо за ответы
От нерезидента по любому надо платить налог.
Но этот налог платится вами самостоятельно по итогу года и поданной вами годовой декларации физлица, но по факту никто не платит, за редким исключением.
Банки, насколько я понимаю, не передают автоматически информацию о валютных переводах, если они в пределах финмониторинга, а у налоговой пока руки не доходят.
Но эти мои познания исходя из мелких переводов до 1000 долларов.
Что там по суммам финмониторинга, я тут не очень, другие подскажут.
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freeze
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Додано: Нед 29 кві, 2018 15:42
Спасибо за ответ. Походу мало кто разбирается в таком вопросе.
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Kvitancia
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Додано: Пон 14 тра, 2018 06:59
freeze написав: Kvitancia написав:
Банки, насколько я понимаю, не передают автоматически информацию о валютных переводах, если они в пределах финмониторинга,
В пределах финмониторинга - это до 150 000 грн?
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Mavr
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Додано: Пон 14 тра, 2018 08:06
Mavr написав: freeze написав: Kvitancia написав:
Банки, насколько я понимаю, не передают автоматически информацию о валютных переводах, если они в пределах финмониторинга,
В пределах финмониторинга - это до 150 000 грн?
Да.
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freeze
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