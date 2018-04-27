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Вот мы выпрашиваем деньги у МВФ, а ведь можно их найти и вну
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Додано: Суб 28 кві, 2018 09:35
Согласно последним новостям только за последний год заробитчане перечислили 9,3 млрд. долларов(в перерасчете)и это только официально.
Все эти люди пользуются инфраструктурой(ездят по дорогам, их дети ходят в садики и школы,лечатся в больницах,....) и фактически не платят налоги Украине.
Почему украинцы работающие тут получающие не так много должны поддерживать инфраструктуру, а заробитчане только пользоваться ей?
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Додано: Суб 28 кві, 2018 09:43
У нас и так налогов и сборов предостаточно: в цене бензина, во всех товарах продуктах (НДС), мобильной связи (НДС и ПФ), алкоголь-табак и т.д.
И все их платят, даже иностанцы.
А то, что "бесплатно" - или нельзя назвать инфраструктурой, или облагается неформальными "добровольными пожертвованиями"
Так что проблема далеко не в том, что "заробитчане не платят налогов".
Или В предлагаете везде понаставить шлагбаумов с платным проходом-проездом, и брать мзду вообще за каждый чих? За ветер и дождь не надо пока платить? А то пользуются бесплатно благами
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 28 кві, 2018 09:47
Если ещё сильнее закрутить гайки - то отсюда вообще все свалят с семьями, и не будут ничего пересылать и "пользоваться инфраструктурой" (кроме керманычей и их обслуги-охраны).
И всё зарастёт бурьянами как в Припяти
100 самых богатых семей Украины платят налоги в Украине или офшорах?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:11
Вкладчик1234 написав:
У нас и так налогов и сборов предостаточно: в цене бензина, во всех товарах продуктах (НДС), мобильной связи (НДС и ПФ), алкоголь-табак и т.д.
И все их платят, даже иностанцы.
А то, что "бесплатно" - или нельзя назвать инфраструктурой, или облагается неформальными "добровольными пожертвованиями"
Так что проблема далеко не в том, что "заробитчане не платят налогов".
Или В предлагаете везде понаставить шлагбаумов с платным проходом-проездом, и брать мзду вообще за каждый чих? За ветер и дождь не надо пока платить? А то пользуются бесплатно благами
Все намного проще, для начала, создать базу выезжающих более чем на месяц за границу и отслеживать переводы из-за границы
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Lion+
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Додано: Суб 28 кві, 2018 10:36
Может лучше вот здесь побороться за свои милларды уплывающие за рубеж
За 10-летний период из Украины нелегально вывели 116,76 млрд долларов. Об этом говорится в исследовании американской неправительственной организации Global Financial Integrity.
Таким образом, Украина занимает 14 место в рейтинге (2004-2013 года) стран с самыми высокими объемами нелегального оттока капиталов.
По данным исследования, ежегодно из Украине нелегально вывозят около 11,7 млрд долларов.
Новость за 2015 год.
Но думаю что с той поры нелегальный отток денег лишь увеличился.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Суб 28 кві, 2018 10:45
Shram написав:
Может лучше вот здесь побороться за свои милларды уплывающие за рубеж
За 10-летний период из Украины нелегально вывели 116,76 млрд долларов. Об этом говорится в исследовании американской неправительственной организации Global Financial Integrity.
Таким образом, Украина занимает 14 место в рейтинге (2004-2013 года) стран с самыми высокими объемами нелегального оттока капиталов.
По данным исследования, ежегодно из Украине нелегально вывозят около 11,7 млрд долларов.
Новость за 2015 год.
Но думаю что с той поры нелегальный отток денег лишь увеличился.
никто ж не против, можно и там и там зарабатывать
Глядишь и сами сможем МВФ кредиты давать и условия выдвигать по повышению цен
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