Кешбек по платежам в Украине? есть или нету!

Возможно есть банки которые предоставляют услугу КЕШБЕК ??? Скажем ложу на дебет карту деньги и при оплате в супермаркетах, бензин и тп. возвращает % на баланс или бонус баланс. Если есть информация по сравнению между продуктами разных банков. из лидеров: Универсалбанк 5% на покупки в супермаркетах, максимальный возврат 200гр Альфа ? УкрСоцу - в Метро уже 3%. Макс кешбек - 241 грн обслуживание? tascombank ?
FOXes написав:Возможно есть банки которые предоставляют услугу КЕШБЕК ??? Скажем ложу на дебет карту деньги и при оплате в супермаркетах, бензин и тп. возвращает % на баланс или бонус баланс. Если есть информация по сравнению между продуктами разных банков. из лидеров: Универсалбанк 5% на покупки в супермаркетах, максимальный возврат 200гр Альфа ? УкрСоцу - в Метро уже 3%. Макс кешбек - 241 грн обслуживание? tascombank ?
Конечно есть. Монобанк - до 20% на отдельные категории при оплате кредитными средствами, до 500 грн в мес до налогов. Категории меняются каждый месяц. % кешбека за свои вдвое ниже, и ставки индивидуально могут снижать если активно "свинорылить" Таскомбанк Б5 - с кредитных 2% чистыми в супермаркетах/АЗС, 1% - прочие и интернет покупки, до 1200 грн в мес (надо уточнить) Таскомбанк Викендкард - 3% при оплате кредитными в субботу и воскресение, 2% - оплата любыми в интернете (с валютных счетов тоже), остальное - 1%. Но обслуживание 365 грн в год Альфа - кешбек 2-5% (https://alfabank.ua/private-persons/cre ... alfa-maksi) Эксим - кешбек бонусами по картам Виза Однозначного лидера определить сложно, все зависит от характера трат. Пользуюсь набором Монобанк - Таскомбанк Викенд + Альфа + Таскомбанк Б5 по ситуации
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia