Кешбэк по платежам в Украине? есть или нету!

Додано: Чет 03 тра, 2018 13:40

Возможно есть банки которые предоставляют услугу КЕШБЭК ???

Скажем ложу на дебет карту деньги и при оплате в супермаркетах, бензин и тп. возвращает % на баланс или бонус баланс.

Если есть информация по сравнению между продуктами разных банков.

из лидеров:

Универсалбанк 5% на покупки в супермаркетах, максимальный возврат 200гр

Альфа ?

УкрСоцу - в Метро уже 3%. Макс кешбэк - 241 грн обслуживание?

tascombank ?

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