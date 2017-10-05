Кешбэк по платежам в Украине? есть или нету!

Возможно есть банки которые предоставляют услугу КЕШБЭК ??? Скажем ложу на дебет карту деньги и при оплате в супермаркетах, бензин и тп. возвращает % на баланс или бонус баланс. Если есть информация по сравнению между продуктами разных банков. из лидеров: Универсалбанк 5% на покупки в супермаркетах, максимальный возврат 200гр Альфа ? УкрСоцу - в Метро уже 3%. Макс кешбэк - 241 грн обслуживание? tascombank ?
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FOXes написав:Возможно есть банки которые предоставляют услугу КЕШБЕК ??? Скажем ложу на дебет карту деньги и при оплате в супермаркетах, бензин и тп. возвращает % на баланс или бонус баланс. Если есть информация по сравнению между продуктами разных банков. из лидеров: Универсалбанк 5% на покупки в супермаркетах, максимальный возврат 200гр Альфа ? УкрСоцу - в Метро уже 3%. Макс кешбек - 241 грн обслуживание? tascombank ?
Конечно есть. Монобанк - до 20% на отдельные категории при оплате кредитными средствами, до 500 грн в мес до налогов. Категории меняются каждый месяц. % кешбека за свои вдвое ниже, и ставки индивидуально могут снижать если активно "свинорылить" Таскомбанк Б5 - с кредитных 2% чистыми в супермаркетах/АЗС, 1% - прочие и интернет покупки, до 1200 грн в мес (надо уточнить) Таскомбанк Викендкард - 3% при оплате кредитными в субботу и воскресение, 2% - оплата любыми в интернете (с валютных счетов тоже), остальное - 1%. Но обслуживание 365 грн в год Альфа - кешбек 2-5% (https://alfabank.ua/private-persons/cre ... alfa-maksi) Эксим - кешбек бонусами по картам Виза Однозначного лидера определить сложно, все зависит от характера трат. Пользуюсь набором Монобанк - Таскомбанк Викенд + Альфа + Таскомбанк Б5 по ситуации
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Монобанк сейчас возвращает 2% супермаркеты при использовании своих средств и 4% кредитные при установке приложения monobank на смартфон по ссылке https://monobank.com.ua/r/dLfj получите бонус 50 грн на баланс кешбэка мелочь, а приятно.
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Вот за несколько дней использования monobank. Получил кешбэк от АТБ, Сильпо, Billa. И от 3 друзей которые подключились по ссылке https://monobank.com.ua/r/dLfjОни и я получили по 50 грн на баланс. В итоге 169грн. Отмечу пока очень удобно использовать Monobank.
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FOXes написав:andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ месяц.
Если накапливать немного, 200-300 в месяц, то ставки кешбека будут оставаться высокими (продукты, например, по 4%). Я так пользовался несколько месяцев. Если набирать близко к максимальному значению, под 500, то вас запишут в "злостные свинорылы" и начнут снижать ставки по кешбеку, вместо 4% будет 3%, категорий на 20% вообще не будет. Вот об этих ограничениях и речь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia