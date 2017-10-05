Кешбэк по платежам в Украине? есть или нету!

FOXes написав:andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ месяц.
Если накапливать немного, 200-300 в месяц, то ставки кешбека будут оставаться высокими (продукты, например, по 4%). Я так пользовался несколько месяцев. Если набирать близко к максимальному значению, под 500, то вас запишут в "злостные свинорылы" и начнут снижать ставки по кешбеку, вместо 4% будет 3%, категорий на 20% вообще не будет. Вот об этих ограничениях и речь
Почти каждый месяц рублю по 500 грн. В свинорылы не записывают, т.к. картой пользуюсь не только для кешбека, а для ежедневных операций.
FOXes написав:andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ месяц.
Если накапливать немного, 200-300 в месяц, то ставки кешбека будут оставаться высокими (продукты, например, по 4%). Я так пользовался несколько месяцев. Если набирать близко к максимальному значению, под 500, то вас запишут в "злостные свинорылы" и начнут снижать ставки по кешбеку, вместо 4% будет 3%, категорий на 20% вообще не будет. Вот об этих ограничениях и речь
Почти каждый месяц рублю по 500 грн. В свинорылы не записывают, т.к. картой пользуюсь не только для кешбека, а для ежедневных операций.
Ну у меня кешбек по всем ежедневным и не совсем операциям, за редким исключением, а Моня лишь одна из кредиток. Вот только начал по Моне выгребать по 500 - сразу наказали за свинорыльство
FOXes написав:andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ месяц.
Если накапливать немного, 200-300 в месяц, то ставки кешбека будут оставаться высокими (продукты, например, по 4%). Я так пользовался несколько месяцев. Если набирать близко к максимальному значению, под 500, то вас запишут в "злостные свинорылы" и начнут снижать ставки по кешбеку, вместо 4% будет 3%, категорий на 20% вообще не будет. Вот об этих ограничениях и речь
у мене ситуація навпроти змінилась в кращу сторону - було десь 2% на продукти стало 3-4%.
Господа мне порекомендовали «Укрексимбанк» Есть тут пользователи Visa Platinum от «Укрексимбанк» тут посчитал, есть сноска * при использовании Visa Platinum * Бонусна ставка 5% застосовується до перших 20 000 грн витрачених по карті Visa "Platinum у поточному місяці. На всі наступні покупки в цьому місяці застосовується ставка 1,2%." максимальный кешбэк по ставке 5% выходит 1000грн в месяц при использовании https://bonus.eximb.com/ https://eximb.com/ukr/personal/cards/types-of-payment-cards/privat_cards/?f=card_list Есть пользователи, которые юзают этот пластик, поделитесь +/- ? Уж очень интересно.
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы. Если вы должны миллион, проблемы у банка!