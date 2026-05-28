Як ШІ змінює світ

Світ зараз у ставленні до штучного інтелекту умовно поділився на три групи.



1. AI boomers - вважають, що з розвитком AI усе буде добре: продуктивність зросте, економіка отримає нове джерело зростання, компанії стануть супер ефективнішими, і суспільство отримає свою частку цього щастя.



2. AI doomers кажуть, що ризики недооцінені, і ми побачимо удар по більшості професій і велике безробіття, особливо у молоді та людей похилого віку. А може навіть екзистенційні сценарії, у яких людство може втратити контроль над технологією.



3. Accelerationists десь посередині і кажуть, треба рухатися швидше, навіть розуміючи ризики, бо технологію все одно не зупинити, а з ризиками людство якось впорається, як уже не раз було в історії.



І от цікаво, що під час майбутніх IPO інтереси всіх трьох груп раптом збігаються, так як інвестори готові купувати всі три історії:



- OpenAI і Сем Альтман кажуть, що дадуть людству в кишеню новий інструмент необмеженого розвитку та зростання і обіцяє багато майбутніх прибутків.

- Даріо Амодей б’є на сполох, що AI може замінити величезну частину роботи в багатьох професіях, тому купуйте саме акції Anthropic, бо ми краще розуміємо і можливості, і небезпеки цієї технології саме на рівні підприємств, де створюється додаткова вартість.

- Маск взагалі каже, що він і його молода команда летять на Марс. А тим, хто залишається на Землі, SpaceX дасть супутниковий інтернет Starlink, AI, дата-центри в космосі і ще багато всього, що поки звучить як наукова фантастика, але в документах на IPO вже виглядає як інвестиційна пропозиція на трильйони доларів.



Тобто ринок зараз готовий купувати одночасно оптимізм, страх і втечу від реальності.

Можливо, це і є найкращий опис нинішнього AI-буму (або бульбашки).