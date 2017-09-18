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Перевірка на бідність при
видачі соцдопомоги: три...

Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:42

Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

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Дивися повний текст Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три головні етапи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:43

или имеет дом, дороже 600 тыс. грн. Понятно, что в данном случае ему откажут.
так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:07

А, что это за избушка за 600 тысяч?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:13

  hodkonem36 написав:Понятно, что в данном случае ему откажут.
так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.


И правильно сделают. Субсидии, если они и должны быть, предназначены для самых бедных и владение в одиночку (или в складчину его частью) домом за 23к+ со словом "бедность" не вяжется.
В Европу через жony!
summacut
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