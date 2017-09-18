Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

Додано: Пон 07 тра, 2018 13:33

Добре нехай це стосується якщо "придбав" на 600тис. Але що, ВТФ, означає "імеєт"? Приклад: стоять поряд дві хати в селі за 30км від Києва, одна на 300м2 щойно збудована, все супермодерн, ландшафтний дизайн, електроніка і тд; інша теж 300м2 від бабусі в спадок отримана, деревяна, останні 40 років ремонту не виділа.

Як це взагалі будуть оцінювати і хто, в якому порядку це описано, в якому реєстрі є ринкова вартість тотально всіх об’єктів по Україні і при цьому ще й постійно актуалізована?

Домик на Русановских садах, построенный в далеком совке, с пристроенным в 90-е вторым этажом будет стоить выше 22к, а двухэтажный, относительно новый, дом на краю географии может и не дотянуть до этой цифры.

Вопрос: владелец какого дома богаче и кто имеет право на субсидию?

Ви , схоже , нерухомістю взагалі ніякою не володієте ... Бо орієнтувалися б хоча б на ціни в країні хоч де ... Ну і якщо навіть і так почати рахувати - то пенсіонери куди мають податися - якщо раптом живуть в будинку ще з радянських часів ?

Ну как-то ж оценивают недвигу при отчуждении. Наверняка, механизмы имеются.Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные. Или Вы хотите платить вместо него?Тут Вы не угадали. Владею двумя квартирами, каждая около 100 кв.м. И не понимаю, почему должен платить за себя и соседа, ибо сосед мне ее не строил и не покупал. За пенсионеров вполне могут поплатить их дытяткы, которые, в свою очередь, эту недвигу планируют унаследовать.