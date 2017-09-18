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Перевірка на бідність при
видачі соцдопомоги: три...

Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:03

  PSL написав:
  summacut написав:Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные.
На сколько я понимаю, Вы - сторонник гетто?
Вариант беспроигрышный: всех пенсионеров, малоимущих и иже с ними - на край географии(а лучше за край) и тогда уж точно заживём!
Только вопрос, кто будет заниматься обслуживанием этого "Эльдорадо", ведь, сейчас это делают малообеспеченные?

Прямо фашизм .... Гетто... Интересно как может человек даже в 65 лет сам организовать продажу своей квартиры, потом покупку новой , потом переезд и ремонт купленной квартиры ? В любой вторичке 100% куча скрытых дефектов и ям. А челу под 70 , сколько ему осталось ? Последние 2-3 года жизни он будет заниматься переездом и ремонтом ? Болеть он будет тяжело и долго. В старом доме у него были соседи, которые его знали 30 лет, он им услуги оказывал по ходу жизни, теперь в случае его болезни они купят ему лекарства и всегда за хлебом для него сходят- врача вызовут. А на новом месте ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:06

  kalinavalera1 написав:И при том что мы ВСЕ платим налогов 30 % от всех доходов в казну - подоходный плюс НДС, от государства ничего не получаем.
Брехня...
Податки +пенсійні виплати =приблизно 700 млрд грн
Виплати пенсіонерам=приблизно 250 млрд грн
Виплати вчителям = приблизно 60 млрд грн
Виплати лікарям = приблизно 40 млрд грн
Витрати на армію=приблизно 100 млрд грн
Дороги+лікарні+школи - також копійку не малу коштують , а в нас на них залишилось 700 - 250 - 60 - 40 - 100 =250 млрд грн ( а ще міліція,пожежники.наука....)
Так що панічну брехню про те що нам нічого не повертають - залиште при собі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:14

  budivelnik написав:
  kalinavalera1 написав:И при том что мы ВСЕ платим налогов 30 % от всех доходов в казну - подоходный плюс НДС, от государства ничего не получаем.
Брехня...
Податки +пенсійні виплати =приблизно 700 млрд грн
Виплати пенсіонерам=приблизно 250 млрд грн
Виплати вчителям = приблизно 60 млрд грн
Виплати лікарям = приблизно 40 млрд грн
Витрати на армію=приблизно 100 млрд грн
Дороги+лікарні+школи - також копійку не малу коштують , а в нас на них залишилось 700 - 250 - 60 - 40 - 100 =250 млрд грн ( а ще міліція,пожежники.наука....)
Так що панічну брехню про те що нам нічого не повертають - залиште при собі.

Що має пересічний платник податків ? Я наприклад. Так лікарям платять - але мене вони не обслуговують, кажуть що в них 1000 пацієнтів на 1 лікаря. Мамі на виклик теж не являються. Тепер медицина платна - то навіщо ж з нашого кармана платити ? Вчтелі ? В нас в сім"ї зараз не вчаться, всі давно вивчилися. А то як стане на потребі - вчтися будемо у Польщі , чи де інде...
Ще було - потребував допомогу поліції. Так вони ігнорують. Ось коли побили депутата - так всі поліцаї запрацювали. То для кого ми утримуємо поліцію та лікарів ? Щоб обслуговували РИЛА ПРИ КОРИТІ ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:54

Re: Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

если оказывается так легко проверить любого гражданина на бедность, то почему так тяжело проверить электронные декларации чиновников?
уже второй год подают, а проверили пару сотен из уже нескольких миллионов.
не смешно читать эти декларации, когда чиновник с годовой зп в 90 тысяч грн покупает себе новый ренжровер или жене мазератти. и никакой "информационно – аналитической платформы" не надо.
вот например https://declarations.com.ua/declaration ... 0c950b7aa4
и за 2017 https://declarations.com.ua/declaration ... 31cbe8a703
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:01

Я вам уже писал , что у дытяток пенсионеров - на шее свои дитятки, жена в декрете.

И? Я должен обеспечивать чужих дитяток и чужую жену в декрете?

А то - пишет, что он БУДЕТ САМ СОДЕРЖАТЬ ПЕНСОВ И СО СВОЕГО КАРМАНА ПЛАТИТЬ ИМ СУБСИДИЮ?

Ну если рот на родительскую квартиру раскрываешь, то не мешало бы и поддержать. Или Вы предлагаете мне поддержать родителей соседа-раздолбая, который их квартиру унаследует.

На сколько я понимаю, Вы - сторонник гетто?

Я сторонник, чтобы каждый платил за себя, а субсидии использовать по минимуму только как вынужденную меру, а не как сейчас 80 кв.м. на троих. Я сторонник того, что если кто-то раззевает рот на наследство, то не мешало бы и поддержать тех, от кого наследовать будет.

Или, как вариант, вместо субсидии (или вдобавок к самой минимальной для строго очерченного круга, в которых жлобов в расцвете сил уж точно не должно быть), дать возможность любому владельцу недвижимости написать заявление и официально не платить за коммунальные услуги (или платить столько, сколько могут). Недоплаченное компенсируется государством (в те сроки и в тех объемах, в которые должна поступать оплата) и накапливается на специальном счете. На долг наворачивают проценты (например, по ставке рефинансирования НБУ, может по полуторной, двойной...). Когда недвига отчуждается, выгодоприобретатели отбашливают в казну накопленное.
По итогу: никому никуда не надо переезжать, пенсионеры столько не живут, чтобы коммуналкой выгрести стоимость квартиры (при условии, что площадь вменяемая); стимулируем детей поддерживать родителей; наступаем на хвост личностям с "серыми" доходами и "мутными" схемами, мол, если не хочешь платить - не плати, но знай, что должок копится и проценты капают.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:52

  kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:
  kalinavalera1 написав:И при том что мы ВСЕ платим налогов 30 % от всех доходов в казну - подоходный плюс НДС, от государства ничего не получаем.
Брехня...
Податки +пенсійні виплати =приблизно 700 млрд грн
Виплати пенсіонерам=приблизно 250 млрд грн
Виплати вчителям = приблизно 60 млрд грн
Виплати лікарям = приблизно 40 млрд грн
Витрати на армію=приблизно 100 млрд грн
Дороги+лікарні+школи - також копійку не малу коштують , а в нас на них залишилось 700 - 250 - 60 - 40 - 100 =250 млрд грн ( а ще міліція,пожежники.наука....)
Так що панічну брехню про те що нам нічого не повертають - залиште при собі.

Що має пересічний платник податків ? Я наприклад. Так лікарям платять - але мене вони не обслуговують, кажуть що в них 1000 пацієнтів на 1 лікаря. Мамі на виклик теж не являються. Тепер медицина платна - то навіщо ж з нашого кармана платити ? Вчтелі ? В нас в сім"ї зараз не вчаться, всі давно вивчилися. А то як стане на потребі - вчтися будемо у Польщі , чи де інде...
Ще було - потребував допомогу поліції. Так вони ігнорують. Ось коли побили депутата - так всі поліцаї запрацювали. То для кого ми утримуємо поліцію та лікарів ? Щоб обслуговували РИЛА ПРИ КОРИТІ ?


Кстати - хочу дополнить - если у нас средняя зарплата 8000 - то каждый пересичный платит налогов в год около 30 000 гр. ( с НДС в каждом чеке) Каждый украинец - разве получает от государства помощи или услуг на 30 000 гривен в год - это больше 1000 долларов?! А за 30 лет пересичный выплачивает государству МИЛЛИОН ГРИВЕНЬ! Что мы получаем за эти деньги ?! Та к учтите - что эти деньги вышибают с зарплат в 300 долларов.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:59

summacut Мои сообщения трут. А вам можно этот фашистский бред писать ? У нас не честные зарплаты и тарифы. Расчет тарифов типа Амстердам плюс. Наша уборщица за тот же труд та же украинская тетя в Польше получает 1000 евро , а у нас 100 евро ? Что еще вы хотите у нее отнять ? Вы уже отняли у нее 90% зарплаты. А от 100 евро что у нее остались - еще 30% налогов сняли.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:00

Re: Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

kalinavalera1 написав:
  kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:[quote="4360689:kalinavalera1"]И при том что мы ВСЕ платим налогов 30 % от всех доходов в казну - подоходный плюс НДС, от государства ничего не получаем.
Брехня...
Податки +пенсійні виплати =приблизно 700 млрд грн
Виплати пенсіонерам=приблизно 250 млрд грн
Виплати вчителям = приблизно 60 млрд грн
Виплати лікарям = приблизно 40 млрд грн
Витрати на армію=приблизно 100 млрд грн
Дороги+лікарні+школи - також копійку не малу коштують , а в нас на них залишилось 700 - 250 - 60 - 40 - 100 =250 млрд грн ( а ще міліція,пожежники.наука....)
Так що панічну брехню про те що нам нічого не повертають - залиште при собі.

Що має пересічний платник податків ? Я наприклад. Так лікарям платять - але мене вони не обслуговують, кажуть що в них 1000 пацієнтів на 1 лікаря. Мамі на виклик теж не являються. Тепер медицина платна - то навіщо ж з нашого кармана платити ? Вчтелі ? В нас в сім"ї зараз не вчаться, всі давно вивчилися. А то як стане на потребі - вчтися будемо у Польщі , чи де інде...
Ще було - потребував допомогу поліції. Так вони ігнорують. Ось коли побили депутата - так всі поліцаї запрацювали. То для кого ми утримуємо поліцію та лікарів ? Щоб обслуговували РИЛА ПРИ КОРИТІ ?


Кстати - хочу дополнить - если у нас средняя зарплата 8000 - то каждый пересичный платит налогов в год около 30 000 гр. ( с НДС в каждом чеке) Каждый украинец - разве получает от государства помощи или услуг на 30 000 гривен в год - это больше 1000 долларов?! А за 30 лет пересичный выплачивает государству МИЛЛИОН ГРИВЕНЬ! Что мы получаем за эти деньги ?! Та к учтите - что эти деньги вышибают с зарплат в 300 долларов.[/quote]

А что такое 30000 в год? И пересичный получает далеко не только прямые услуги и выплаты.
За 30 леи, во-первых, брать фиксированные платежи будет только дилетант, во-вторых, что такое миллион за 30 лет? Как и 30 тысяч за год - 80 грн в день. Почти ничего
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:29

Faceless

Вся ерунда в том, что в чеке ндс как бы есть. А по жизни родина может нишиша не получить. Например Сильпо их магазины зарегистрированы на десяток фирм которые за использование тм Сильпо очень много денег платят фирме владельцу тм. А где эта фирма? Ответ на :Кипре. И так тут все. Исходя из всяких шахер махеро схем, ндс в этой стране в бюджет платят одни терпилы. А владельцы слепых и видимых трастов почти ничего не платят или еще возврат ндс получают. :mrgreen:
Ratatui
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