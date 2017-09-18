Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

Додано: Пон 07 тра, 2018 22:24

summacut написав: Какой к такой-то матери фашистский бред. Нежелание платить за соседа, уже получившего квартиру в наследство и не тянущий ее по причине лени и рас3,14здяйства - это фашистский бред? Какой к такой-то матери фашистский бред. Нежелание платить за соседа, уже получившего квартиру в наследство и не тянущий ее по причине лени и рас3,14здяйства - это фашистский бред?

summacut написав: И когда ты видишь, что субсидии у 70+% квартир, а после 19:00 машину некуда воткнуть. Когда ты видишь, что работящая семья, ютящаяся в двушке вшестером платит полный прайс, а семейка, состоящая из мужа-алкаша, жены непонятного возраста и рода деятельности и их отпрыска живет в трешке на субсидии, то возникает вполне обоснованное удивление.? И когда ты видишь, что субсидии у 70+% квартир, а после 19:00 машину некуда воткнуть. Когда ты видишь, что работящая семья, ютящаяся в двушке вшестером платит полный прайс, а семейка, состоящая из мужа-алкаша, жены непонятного возраста и рода деятельности и их отпрыска живет в трешке на субсидии, то возникает вполне обоснованное удивление.?

summacut написав: а причина проста - дети хотят получить квартиру в городе, ибо она банально дороже, и содержание квартиры, пока пенс жив, околонулевое. а причина проста - дети хотят получить квартиру в городе, ибо она банально дороже, и содержание квартиры, пока пенс жив, околонулевое.

Это ложь. Вы ни за кого не платите - вам уже пояснили- сумма налогов у нас никак не зависит от количества субсидиантов и остается постоянной. Поясните свою нелепую ложь - как именно вы платите "за своего соседа" ?! Причина вашего гнева не ясна, ваши налоги и НДС будут снимать вас в той же сумме не зависимо от субсидий. Вам жаба покоя не дает ?!Если стоят жигули, ланосы, шкоды ,купленные 10 и более лет назад, то что вам не нравится ? А если стоят дорогие авто - то разбираться нужно в конкретном случае. Тут вы правы. Но про это уже все есть в законе. Три человека в трешке это нормально. Они что в вашу квартиру въехали ? Раз они имеют эту квартиру -значит они полезнее для общества , чем ваши шестеро непьющих в двушке. Может полезными обществу были родители алкаша и что , хотите отнять квартиру ? Не вам судить кто полезен - а кто нет, и субсидии тут не причем никаким боком. Их дают не за "полезность обществу" - а за то, что у людей нет денег. Это ваша жаба раздулась до огромных размеров и счас лопнет!Хотите пенсов в поселки переселить ? это и есть гетто. Никаких амбулаторий в вашем поселке нет - министерство захоронения наше давно их сократило. Взрослые дети часто бывают заняты воспитанием своих детей и работой, и не могут бросить работу - заниматься продажей квартиры родителей, потом покупкой им квартиры , потом переездом, потом ремонтом. Сам такое делал. Это 2, а то и 3 года жизни убить. А дети заняты работой и у них уже свои дети малые, их нужно каждый день кормить-одевать - быть при них, заботиться о них, учить, лечить - у нас за 300 долларов в среднем работают - часто на много меньше- после уплаты налогов со средней зарплаты - остается 200 долларов в лучшем случае - на это содержать никого не возможно, бывает к тому же - дети живут в других городах, могут быть алкоголиками, наркоманами, а может детей нет вовсе. Или он болеют. Все это бред. Сколько можно писать одно и тоже ? Потом трут - потому что я прав! У стариков социальные связи там где они живут. Там им помогут - вызовут врача и сходят за хлебом. Их знает участковый врач. Социальные связи. А дети в другом городе. Или в этом городе - но ехать полтора часа в один конец.Вы лжете в каждом слове и из вас лезет огромная ЖАБА. Причина субсидий - в том что у нас не честные зарплаты и не честная коммуналка. Амстердам плюс. Это корень зла. Конечно богачам давать субсидию нельзя. Но если трое живет на 80м2 - это не роскошь, это санитарная норма. Ваша коммунистическая идея всех пересичных уровнять - и сделать абсолютно нищими ? Это и есть красный коммунистический фашизм[/quote]Вот цитирую - ваш обыкновенный фашизм - как есть. Вы ждете смерти пенсионеров ? С чего вы взяли , что дети ждут их смерти ? Пенсионеры - это полноценные самостоятельные люди. Они не зависят от детей и дети не зависят от них. Вы даже не понимаете что пишите ? За чем вам что бы ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ УМЕРЛИ? При чем вы к пенсам ? Какое вам дело до посторонних пенсионеров ? Вы сочиняете мысли их детей ?