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Перевірка на бідність при
видачі соцдопомоги: три...

Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:39

Re: Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

  Faceless написав:Уж кто бы говорил... Вы же в каждом посте сами только врете, перекручивате и выдумываете за собеседника, уже и фашихм приплели

Кстати это не я первый определил все признаки КРАСНОГО фашизма. Никто не считал что в СССР был коммунизм. СССР при Сталине весь мир определял как "красный фашизм" в отличие от коричневого гитлеризма.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:46

  kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:Все эти льготы и субсидии платятся с налогов тех, кто зарабатывает достаточно, чтобы не клянчить льготы и субсидии. Потому по факту они и платят за соседей.

За чем лжете ? Как конкретно уменьшение налогов - связано с количеством субсидий? Никакое уменьшение налогов у нас не предусмотрено если уменьшатся субсидии. Вы пытаетесь запутать людей ? Какая неразрывная связь у мокрого с горячим ?

Про тех кто у нас "много зарабатывает" тема отдельная. При убыточной экономике - и жизни страны на кредиты - то у нас все зарабатывают мало. Но некоторые много получают - не принося пользы обществу.

Не пытайтесь прикрыть свое вранье обвинением во лжи других.
Я выше четко расписал. Уменьшение налогов тут ни при чем. Но факт в том, что за субсидии других платят те, кто эти сусидии не получает.
  kalinavalera1 написав:Кстати это не я первый определил все признаки КРАСНОГО фашизма. Никто не считал что в СССР был коммунизм. СССР при Сталине весь мир определял как "красный фашизм" в отличие от коричневого гитлеризма.

Не было там ни того ни другого. Для начала хоть понитересуйтесь что такое фашизм вообще, хотя кому я говорю...
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 23:59

  kalinavalera1 написав:Вот цитирую - ваш обыкновенный фашизм - как есть. Вы ждете смерти пенсионеров ? С чего вы взяли , что дети ждут их смерти ? Пенсионеры - это полноценные самостоятельные люди. Они не зависят от детей и дети не зависят от них. Вы даже не понимаете что пишите ? За чем вам что бы ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ УМЕРЛИ? При чем вы к пенсам ? Какое вам дело до посторонних пенсионеров ? Вы сочиняете мысли их детей ?

Где там в моей цитате написано, что я жду, когда пенсы помрут? По-моему, там русским по-белому написано, что стоимость содержания жилья для пенсионера околонулевая.
Про закрытые амбулатории, про полезность алкашей, унаследовавших трешку по сравнению с людьми, копящими на собственное жилье, и, поэтому вынужденными временно уплотниться, как в том анекдоте "3,14зди-3,14зди, приятно слушать".
А насчет полезности родителей алкашей, то вам грех не знать, что кол-во комнат определялось не полезностью, а кол-вом детей.
Если у стариков социальные связи - то пусть за эти социальные связи платят их наследники. Мне на их социальные связи с высокой колокольни (как их им на мои социальные связи).
Еще раз, если Вы не поняли. Я не хочу ничьей смерти. Я не хочу ни у кого забирать квартиры. Я всего лишь хочу, чтобы каждый платил сам за себя, а не так, как сейчас тот, кто крутится и зарабатывает платит за того, кто может сам (или родня) за себя платить, но прикидывается бедным. И то, сколько ЧПшников на кассе Сильпо к этому никакого отношения не имеет.
В Европу через жony!
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